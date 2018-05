Banco Desio svela i conti del 1° trimestre

Banco Desio : "Nessun dossier con Credem per operazioni straordinarie" : Banco Desio non ha in programma operazioni straordinarie con Credem . Lo precisa l'Istituto di credito in una nota in relazione a indiscrezioni di stampa, ribadendo quanto già espresso lo scorso 8 ...

Credito - il risiko riparte dal Credem Rumors : contatti con Banco Desio Incontri fra i manager per le sinergie : Credem e Banco di Desio e della Brianza, il matrimonio s'ha da fare. Dopo la fusione dello scorso anno fra Bpm e Banco Popolare, il risiko bancario starebbe per riparire con le nozze fra i due istituti del Centro-Nord Italia, M&A che darebbe la possibilità al gruppo del Credito di Reggio Emilia controllato dalla famiglia Maramotti (quella di "Max Mara") Segui su affaritaliani.it

Bilancio Banco Desio Gli utili corrono più 71% : Nella mattinata di ieri l'assemblea ordinaria del Banco di Desio e della Brianza ha approvato il Bilancio individuale , Banco Desio, del 2017 e la distribuzione di un dividendo, riscuotibile dal 5 ...

Banco Desio - via libera a vendita 1 - 1 miliardi di NPL : Il CdA di Banco Desio ha approvato un programma di cessioni di NPL per un controvalore lordo di 1,1 miliardi di euro. Lo annuncia l'istituto spiegando che è prevista anche la realizzazione di un'...

Banco Desio - nessun dossier aperto con CREDEM per operazioni straordinarie : Teleborsa, - Banco Desio non ha alcun dossier aperto con CREDEM per eventuali operazioni di M&A e ribadisce che il Piano Industriale del Gruppo Banco Desio 2018-2020 è focalizzato sulla crescita per ...

Banco Desio - nessun dossier aperto con CREDEM per operazioni straordinarie : Banco Desio non ha alcun dossier aperto con CREDEM per eventuali operazioni di M&A e ribadisce che il Piano Industriale del Gruppo Banco Desio 2018-2020 è focalizzato sulla crescita per linee interne. ...

Banco Desio - FMR riduce la partecipazione : Teleborsa, - La Consob informa che, lo scorso 23 febbraio 2018, il Gruppo FMR ha ridimensionato la propria quota azionaria in Banco di Desio e della Brianza , al 2,991% . In precedenza, dal 4 aprile ...