Baglio PD | Su Piazza Navigatori bluff M5S

(Di giovedì 10 maggio 2018) Roma – Valeria, Consigliera capitolina del Pd, ha rilasciato alcune alcune dichiarazioni. Lo ha fatto attraverso il noto social network Facebook. “Due anni per rinnovare la convenzione perdei. E ora sappiamo che l’annunciata partecipazione dei cittadini sara’ solo online e a sorteggio. Per scegliere le opere pubbliche da realizzare con gli oneri concessori di 17 milioni di euro, infatti, dal Campidoglio hanno fatto sapere che saranno scelte le idee dei residenti più cliccate sul sito del Comune e che la scelta sara’ fatta con l’ausilio di un gruppo ristretti di 50 ‘fortunati’ cittadini estratti a sorte. Avete capito bene, estratti a sorte”. “La lotteria dell’Ottavo e’ l’ennesima presa in giro dei residenti e una trovata spot da campagna elettorale. Si svilisce il coinvolgimento ...