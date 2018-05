Azzedine Alaïa | The Couturier in mostra a Londra

gqitalia

: Londra rende omaggio al genio di Azzedine Alaïa - mffashion_com : Londra rende omaggio al genio di Azzedine Alaïa - AliciaLEVEQUE : Azzedine Alaia #azzedinealaia #dress #creation #creator #paris à Azzedine Alaia -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Da un lato una sezione intitolata Wrapped Forms (Forme avvolgenti) e dall’altro il suo opposto, Exploring Volume (Esplorando il volume): nel mezzo sessanta creazioni diAlaja – alcune delle quali inedite – inper la prima volta nel Regno Unito. Curata da Mark Wilson insieme allo stilista tunisino prima della sua morte avvenuta lo scorso 18 novembre, l’esposizione intitolata “: The” racconta l’unicità di un genio rivoluzionario, capace di ribellarsi ai ritmi frenetici del mondo della moda, impegnato in una costante e ossessionante ricerca del “nuovo”. Una pressione alla quale il celebre “” è sempre sfuggito, presentando i suoi capi non quando il calendario delle sfilate lo imponeva ma quando erano veramente pronti per essereti. All’interno dell’area espositiva del Design Museum dici si muove fluidamente tra ...