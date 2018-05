AVICII | THE VOICE OF ITALY 2018 Il tributo al dj svedese sulle note del suo singolo

The Voice of Italy 2018/ Finale - diretta : omaggio ad AVICII - ospite Mihail. Chi sarà il vincitore? (10 maggio) : The Voice of Italy 2018, diretta Finale 10 maggio: inediti e duetti per i finalisti. omaggio al dj svedese Avicii, ospite della serata Mihail e Betta Lemme. Chi sarà il vincitore?(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 07:05:00 GMT)