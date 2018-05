Aumenti stipendi NoiPA | una beffa che continua fino al 2019

NoiPa : a giugno stipendi insegnanti con Aumenti stabilizzati fino a dicembre Video : A partire dal prossimo mese di giugno, gli insegnanti riceveranno gli aumenti previsti dal rinnovo del contratto della Scuola. Gli aumenti saranno stabilizzati negli stipendi di giugno [Video] fino a dicembre di quest'anno. Dall'inizio del 2019, però, le cose potrebbero cambiare. In peggio. Infatti, esiste il pericolo che possano non essere stanziate quelle risorse necessarie per finanziare l'elemento perequativo, in scadenza al 31 dicembre di ...

NoiPa - arretrati e Aumenti scuola maggio 2018 : quanto in più di stipendio? Video : E' arrivata direttamente dal portale NoiPa NoiPa.mef.gov l'ufficialita' degli aumenti degli stipendi e degli arretrati derivanti dal rinnovo del contratto scuola da accreditarsi nel cedolino di maggio 2018. Gli arretrati del 2016 e del 2017, nel dettaglio, verranno accreditati mediante cedolino in emissione speciale. Mediamente, gli aumenti lordi di stipendio di 85 euro mensili, si tradurranno in circa 50 euro netti, mentre gli arretrati ...

Stipendi NoiPa scuola - news 3/5 Aumenti ed arretrati : consulta le tabelle al netto : NoiPa mette fine all’ansia del personale della scuola, in merito ad aumenti e arretrati Stipendiali: ha finalmente comunicato le date in cui arriverà l’accredito. La buona notizia è che gli arretrati saranno corrisposti già a maggio, entro la fine del mese, e includeranno il periodo che va da gennaio 2016 a maggio 2018. Per gli […] L'articolo Stipendi NoiPa scuola, news 3/5 aumenti ed arretrati: consulta le tabelle al netto ...

Scuola - NoiPa ultime notizie : comunicato ufficiale su applicazione CCNL - arretrati e Aumenti stipendi : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, ha ufficializzato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018: ricordiamo che dall’applicazione del nuovo CCNL dipendeva l’erogazione degli arretrati e dell’aumento degli stipendi per il personale scolastico. A questo proposito, NoiPa ha provveduto ad emettere un comunicato ufficiale attraverso il quale si ...

Stipendi NoiPA maggio 2018 : ci saranno Aumenti e arretrati? : La domanda che molti si fanno in questi giorni è: gli Stipendi NoiPA di maggio 2018 conterranno aumenti e arretrati? La FLC CGIL, in una nota di un paio di giorni fa, ha spiegato: “Con la firma definitiva apposta da sindacati ed Aran lo scorso 19 aprile il nuovo CCNL “Istruzione e Ricerca” è entrato […] L'articolo Stipendi NoiPA maggio 2018: ci saranno aumenti e arretrati? proviene da Scuolainforma.

Poveri statali : in 8 anni l'inflazione ha divorato gli stipendi. "Aumenti ridicoli - siamo lavoratori di serie B" : Altro che Checco Zalone. La vita (e soprattutto gli stipendi) dei dipendendi statali sono tutt'altro che un Paradiso. Anzi "Quo Vadis" lo dicono terrorizzati migliaia di Poveri, quasi...

Stipendi scuola - chiarimento NoiPa e tabelle Aumenti e arretrati : Il personale della scuola può rassegnarsi: nel cedolino NoiPa di aprile 2018 non troverà né gli aumenti, né gli arretrati degli Stipendi che spettano in base al rinnovo del contratto. NoiPa ha tenuto a chiarire sulla sua pagina Facebook col seguente messaggio di qualche giorno fa: “A seguito delle diverse richieste circa lo stato di […] L'articolo Stipendi scuola, chiarimento NoiPa e tabelle aumenti e arretrati proviene da scuolainforma.

Ultima Ora : arrivano gli Aumenti e gli arretrati sugli stipendi dei docenti : L’aumento degli stipendi sulle buste paga dei docenti è cosa fatta. E’arrivato il via libera da parte della Corte dei Conti. Oltre un milione di professori si vedrà accreditare a maggio somme variabili tra 80,40 e 110,70 euro in busta paga più gli arretrati degli stipendi dei mesi scorsi. Il tutto senza nessun aumento dell’orario […] L'articolo Ultima Ora: arrivano gli aumenti e gli arretrati sugli stipendi dei docenti proviene ...

Scuola : Aumenti di stipendio e arretrati in arrivo - date ed importi Video : Tutti i comparti della Pubblica Amministrazione hanno un nuovo #contratto. Tra la fine del 2017 e gli inizi del 2018, in tutti i settori della Pubblica Amministrazione la piattaforma del rinnovo è stata completata. Aran e sindacati hanno terminato il loro lavoro e adesso i nuovi contratti devono essere valutati dalla Corte dei Conti. Un primo giudizio da parte dei giudici c’è stato per quanto riguarda il rinnovo degli oltre 200mila dipendenti ...