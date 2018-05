Atp Madrid : avanza Thiem - out Del Potro : per chiudere il lotto dei quarti mancano all'appello i match tra John Isner e Pablo Cuevas e quello tra il n.1 del mondo Rafa Nadal e l'argentino Diego Sebastian Schwartzman.

Atp Madrid 2018 : le partite degli ottavi LIVE : ...12 maggio ore 16 - prima Semifinale - ore 21 - seconda Semifinale domenica 13 maggio ore 18.30 - Finale Il Masters di Madrid verrà trasmesso in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport ...

Diretta / Atp Madrid 2018 Nadal Monfils (6-3 6-1) streaming video e tv : Petra Kvitova soffre ma si qualifica : Diretta Atp Madrid 2018 , info streaming video e tv: esordio con vittoria netta per Rafa Nadal che batte Monfils . Eliminati Djokovic e Wozniacki, la Suarez Navarro centra un'altra rimonta(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 18:32:00 GMT)

Tennis - Atp Masters 1000 Madrid 2018 : Paolo Lorenzi fermato al primo turno dall’iberico Fernando Verdasco : Finisce già l’avventura italiana al torneo ATP Masters 1000 di Madrid: sulla terra battuta iberica anche Paolo Lorenzi saluta la compagnia al primo turno, eliminato dal padrone di casa Fernando Verdasco in due set, con lo score di 7-5 6-4 in un’ora e ventotto minuti di gioco. Decisivo un break per set a seguito di una pausa per pioggia dopo una manciata di game. Nel primo set l’inizio è scoppiettante, ed il nostro ...