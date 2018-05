Atletico Madrid pensa ad Aguero per il dopo Griezmann

Dalla Spagna : 'L'Atletico Madrid pensa al ritorno di Aguero' : Madrid , Spagna, - L' Atletico sta pensando di riportare Sergio Aguero a Madrid. Secondo 'Radio Marca' il club rojiblanco è interessato al ritorno dell'argentino per colmare il vuoto lasciato Dalla ...

Come vedere Marsiglia-Atletico Madrid - finale di Europa League : Marsiglia-Atletico Madrid Streaming gratis e diretta tv: Come vedere la finale di Europa League 2018 del 16 maggio sia sulle frequenze satellitari di Sky Sport che in chiaro su quelle di TV8.

L'Atletico Madrid interessato a Cavani : L'Atletico Madrid ha un principio di accordo con Edinson Cavani che sostituirebbe Antoine Griezmann dato ormai in partenza verso Barcellona: lo scrive oggi Mundo Deportivo. Secondo il quotidiano ...

Probabili formazioni Atletico Madrid – Espanyol - 36^ Giornata Liga 6-05-18 : Penultimo appuntamento per l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano che, domenica pomeriggio alle 16.15, ospiterà l’Espanyol, ormai senza più obiettivi. I colchoneros sono riusciti ad approdare in finale di Europa League, sconfiggendo l’Arsenal grazie alla rete di Diego Costa. Per la formazione madrilena è la terza volta che raggiungono l’ultimo atto da quando la Coppa Uefa ha cambiato nome e ha sempre vinto; lo stesso ...

Diego Simeone squalificato per 4 turni / L'allenatore dell'Atletico Madrid salta la finale contro il Marsiglia : Diego Simeone squalificato per 4 turni, L'allenatore dell'Atletico Madrid salta la finale contro l'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia in seguito alla pesante punizione a lui inflitta.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 00:16:00 GMT)

Finale Europa League 2018 Olympique Marsiglia-Atlético Madrid : dove vedere la partita : Simeone contro Garcia. Griezmann contro Thauvin. Dopo essersi sbarazzate in semiFinale di Salisburgo e Arsenal, saranno Olympique Marsiglia e Atlético Madrid a giocarsi la Finale di Europa League 2018. Torneo di...

Video/ Atletico Madrid-Arsenal (1-0) : highlights e gol della partita (Europa League - semifinale) : Video Atletico Madrid-Arsenal (risultato finale 1-0): gli highlights e i gol, le azioni salienti e le statistiche della partita che si è giocata come semifinale di ritorno in Europa League(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 08:54:00 GMT)

Europa League. La finale sarà Marsiglia – Atletico Madrid : La semifinale di ritorno di Europa League vede l’Atletico Madrid imporsi 1-0 contro l’Arsenal. Dopo l’1-1 dell’andata, la squadra di Simeone