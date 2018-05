Atalanta-Milan | probabili formazioni | orario e dove vederla in Tv e streaming

Biglietti Atalanta-Milan (domenica 13 maggio) : come acquistare i tickets per la trentasettesima giornata di Serie A : Penultima giornata della Serie A. Allo stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo va in scena una sfida decisiva per la qualificazione alla prossima Europa League. A sfidarsi saranno Atalanta e Milan. La squadra nerazzurra è stata nuovamente scavalcata dai rossoneri, dopo il pareggio dell’Olimpico contro la Lazio. I ragazzi di Gasperini sono a caccia di un altro miracolo, che confermerebbe la Dea tra le migliori ...

Europa - che bagarre! Tre scontri diretti : Lazio-Inter e Atalanta-Milan-Fiorentina : L'Atalanta riporta in vita le speranze Champions dell'Inter, i bergamaschi e la Fiorentina mettono pressione sul Milan: nelle ultime due giornate si preannunciano tre veri e propri spareggi per l'...

L’Atalanta tiene in vita le speranza di Inter e Milan : Alla Lazio serviva la vittoria per consolidare la zona Champions. L’Atalanta ha guastato la festa laziale. I bergamaschi sono passati in

Atalanta - Gasperini e il fattore gialli : 'Dopo abbiamo il Milan - devo preoccuparmi dei diffidati' : 'Petagna si è fermato e non c'è, farà l'operazione il prima possibile. Anche Spinazzola e Rizzo hanno finito il campionato'. Alla vigilia della trasferta con la Lazio, Gian Piero Gasperini si trova ...

Atalanta - Milan e Samp a segno. Gran colpo della Spal a Verona : Sempre più appassionante la volata Europa League: facili successi di orobici e blucerchiati, i rossoneri espugnano il dall'Ara. Lotta salvezza: gli estensi (oggi sarebbero salvi) spingono l'Hellas verso la B, il Cagliari frana, l'Udinese raccoglie solo un punticino a Benevento

Vincono Milan - Atalanta e Sampdoria : Giornata 35, il Milan di Gattuso risorge a Bologna imponendosi 2 a 1. Vince anche l’Atalanta 3 a 1 contro il

Milan - Zapata : 'Dovevamo fare più gol - ce la giochiamo con l'Atalanta' : Cristian Zapata , difensore del Milan , è intervenuto al termine del match vinto contro il Bologna , 1-2 il risultato finale, . Ecco le sue parole ai microfoni di Premium Sport : Avete sofferto troppo. 'È stata una partita molto difficile. Bene nel primo tempo, potevamo fare più gol. Siamo stati costretti a rimanere attenti. Una vittoria molto importante, visto che non ...

Serie A - il Milan vince 2-1 a Bologna. L'Atalanta ne fa tre al Genoa - ok la Samp : Dopo le vittorie di Roma e Juventus contro Chievo Verona e Inter, la 35esima giornata di Serie A è proseguita con l'anticipo dell'ora di pranzo tra il Crotone di Zenga e il Sassuolo di Iachini che ha visto vincere i calabresi per 4-1 grazie alle doppiette di Trotta e Simy. Nel pomeriggio si sono giocate altre cinque partite che hanno visto il Milan di Gattuso espugnare per 2-1 il campo del Bologna di Roberto Donadoni: i gol portano la firma di ...

Primavera - Atalanta - 1° posto ipotecato. Torino ok : Butic ribalta il Milan : Karlo Butic, attaccante del Torino. LaPresse Quest'Atalanta è una tritasassi. Sotto di un gol. Senza la stella Barrow, ormai aggregata in prima squadra. In inferiorità numerica dal sessantesimo minuto.

Atalanta-Torino 2-1 - sorpasso al Milan : Atalanta-Torino 2-1, sorpasso al Milan A Mazzarri non basta Ljajic: decidono i gol di Freuler e Gosens Continua a leggere

Chievo-Inter 1-2 : Icardi-Perisic ancora in gol. L’Atalanta vince e supera il Milan|Classifica : La squadra di Spalletti corre diversi rischi nel primo tempo poi arrivano le reti dell’argentino e dell’esterno. Nel finale accorcia le distanze Stepinski e Tomovic si divora un gol

Serie A - la Lazio batte 4-0 la Samp e risponde a Roma e Inter. L'Atalanta supera in classifica il Milan : Dopo i tre anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Roma, Sassuolo e Benevento , la 34esima giornata di Serie A è proseguita alle 12:30 di oggi con il match dell'ora di pranzo tra il Cagliari ...

L’Atalanta scavalca il Milan - Crotone fuori dalla zona rossa : E’ viva la corsa Champions. Inter e Lazio rispondono alla Roma, battendo rispettivamente la Samp 4-0 all’Olimpico, con doppietta di Immobile,

Risultati Serie A - la 34^ giornata è un grande show : Lazio super - una brutta Inter tiene. L'Atalanta supera il Milan - Crotone da impazzire