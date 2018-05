Assunzioni di 137 nuovi Oss | ecco il bando appena pubblicato in Gazzetta

Blastingnews

(Di giovedì 10 maggio 2018) È ufficialmente partita una massiccia campagna di reclutamento di nuova forza lavoro per Operatori Socio Sanitari. Un nuovoè statoieri 8 maggio sullaUfficiale e riguarda 137posti di lavoro come Oss in Puglia. Il Concorso per Operatori Socio Sanitari di Foggia è realta', come annunciato da Direttore Generale degli Ospedali Riuniti di Foggia. Il modulo ed ilsono stati gia' resi disponibili sul sito ufficiale degli OO.RR e quindi è possibile gia' inoltrare istanza. I posti di lavoro Il grande fabbisogno di personale nelle strutture sanitarie VIDEOdella regione Puglia è il motivo per il quale è stato indetto questoche era atteso da tempo. Adesso si attende l’emanazione di un altro concorso che sembrava dovesse essere parallelo a questouscito, ma riguardante le Asl sempre nel foggiano. Infatti si attende anche l’altro ...