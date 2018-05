Assemblea dei Consorziati Corepla 2018 | una storia italiana di successo

Italiaonline - Assemblea pubblica delle lavoratrici e dei lavoratori di Torino : In data 16 aprile è stata aperta la procedura di licenziamento per 400 persone e di trasferimento da Torino ad Assago , MI, per altri 241 lavoratori di Italiaonline.

Diritti tv come il nuovo governo : dall’Assemblea di Lega altri 15 giorni a MediaPro per pagare la fideiussione : Appesa a una fideiussione miliardaria che non arriva e da cui dipende la sopravvivenza di tutto il sistema, travolta dalla guerra di potere per i Diritti tv tra il colosso Sky e MediaPro (la società che se li è aggiudicati per la cifra record di 1,05 miliardi di euro), la Serie A prende tempo e incrocia le dita. La montagna dell’assemblea di Lega calcio ha partorito il classico topolino: 15 giorni di tempo agli spagnoli per depositare la ...

Banca del Cilento - di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania - l'Assemblea dei Soci certifica un 2017 da record. : Abbiamo chiuso il 2017 con un bilancio meraviglioso , ed il merito va attribuito in egual misura all'azione lungimirante della dirigenza e all' impegno costante di tutti i dipendenti ". Le parole del ...

Cr Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra * Assemblea dei soci : approvato il bilancio dell'istituto di credito - utile netto A 273 mila euro - : ... soprattutto, è l'amalgama di due territori molto simili, per economia e per socialità, che si integrano e si completano, ricavando dall'unione delle forze la spinta e la vitalità per proseguire con ...

TIM - affluenza da record all'Assemblea dei soci : Teleborsa, - Ha preso il via, con un affluenza record, la tanto attesa assemblea degli azionisti di TIM che deciderà il futuro Consiglio di Amministrazione. Alla riunione è presente il 66,77% del ...

TIM - affluenza da record all'Assemblea dei soci : Ha preso il via, con un affluenza record, la tanto attesa assemblea degli azionisti di TIM che deciderà il futuro Consiglio di Amministrazione. Alla riunione è presente il 66,77% del capitale, mentre ...

Affluenza record e alleanze in costruzione : tutto pronto per la resa dei conti Vivendi-Elliott all'Assemblea Tim : Il risultato si conoscerà solo domani, al termine delle votazioni, ma c'è un elemento che alla vigilia dell'assemblea Tim dà un orientamento di quello che potrebbe essere l'esito finale nella sfida a due tra Vivendi e il fondo Elliott per la governance del gruppo telefonico: l'Affluenza record. La partecipazione stimata è del 66-67% del capitale sociale, almeno stando al numero delle azioni depositate fino ad ora, ...

Pd - verso la resa dei conti in direzione : dai renziani ipotesi rinnovo fiducia a Martina fino all’Assemblea : A poche ore dall’inizio della direzione nazionale la situazione nel Pd resta quella di una spaccatura in due. Da una parte i renziani, dall’altra i non renziani. La riunione dell’organismo del Nazareno, fissata per decidere un eventuale dialogo con il M5s, è diventata in realtà un nuovo campo di battaglia, l’ennesimo, per decidere chi comanda nel partito, almeno nei prossimi mesi. E questo non potrà che avere delle ...

Assemblea soci Milan - slitta termine per 15 milioni dei bond : Viene spostata di otto mesi la scadenza di una tranche da 15 milioni di euro di uno dei due bond del Milan sottoscritti da Elliott attraverso la società lussemburghese Project RedBlack

Milan - in corso l’Assemblea dei soci per riscadenziare il bond di Elliott : Sta andando in corso in questi minuti a Casa Milan un’assemblea straordinaria dei soci del Milan, convocata in particolar modo per riscadenziare il bond di Elliott. Tra i punti all’ordine del giorno ci sarà una modifica dell’articolo 5 dello statuto al fine di “eliminare l’indicazione del valore nominale espresso delle azioni” e “al fine di prevedere […] L'articolo Milan, in corso l’assemblea dei soci per riscadenziare il bond ...

ComoNext perde mezzo milione. Convocata l'Assemblea dei soci : Il parco tecnologico di Lomazzo, ComoNext Il fiore all'occhiello dell'economia lariana perde un altro mezzo milione. Dopo aver chiuso il 2016 con una disavanzo di 387mila euro, Sviluppo Como-ComoNext consegna ai soci l'ennesimo consuntivo da brividi. Il passivo del 2017 ...

Banca Etica : l'Assemblea dei soci si fa - anche - via streaming : «Il Git di Milano si legge nell'email inviata ai soci vi informa che sarà possibile partecipare all'assemblea soci di Banca Etica prevista per il 12 maggio, anche in diretta streaming dalla sede di ...

Accordo con il Pd - parlamentari e base M5S si spaccano. Giovedì l'Assemblea dei gruppi : Tra parlamentari e base Cinquestelle si discute animatamente di quel che sta accadendo dopo la chiusura con la Lega e l'avvio del confronto con il Partito Democratico, salutato con favore dalle frange ...

Accordo con il Pd - parlamentari e base M5S si spaccano. Giovedì l'Assemblea dei gruppi : Tra parlamentari e base Cinquestelle si discute animatamente di quel che sta accadendo dopo la chiusura con la Lega e l'avvio del confronto con il Partito Democratico, salutato con favore dalle frange ...