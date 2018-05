ASIA SAGRIPANTI ELIMINATA Chi è la quarta classificata | inedito Gravità in

ASIA SAGRIPANTI canta Gravità - inedito per la finale tra il duetto con Renga e Con il nastro rosa (video) : Asia Sagripanti canta Gravità per cercare di conquistare il pubblico che potrebbe portarla alla vittoria. La giovane artista ha anche avuto il piacere di duettare con il suo coach, Francesco Renga, in L'amore altrove, che a suo tempo portò al successo con Alessandra Amoroso. Nella variegata prima fase di gara, l'allieva di Renga ha anche avuto modo di confrontarsi con una cover, Con il nastro rosa di Lucio Battisti, con la quale ha dato ...

ASIA SAGRIPANTI Finale The Voice 2018 : tutte le esibizioni VIDEO : Asia Sagripanti Finale THE Voice 2018. Giovedì 10 maggio in diretta su Rai 2 è andata in onda la Finale di The Voice of Italy 2018. Tra i finalisti abbiamo visto anche Asia Sagripanti per il Team Francesco Renga. IL RIASSUNTO DELLA Finale Asia Sagripanti Finale The Voice 2018: le esibizioni Durante l’ultima puntata dell’edizione 2018 del talent show targato Rai 2, i quattro finalisti Beatrice Pezzini (Team J-Ax), Maryam Tancredi ...

The Voice 2018 - ASIA SAGRIPANTI con Gravità : testo e audio inedito : Asia Sagripanti Gravità. Asia Sagripanti è una dei finalisti di The Voice 2018, il talent show di Rai 2. La giovane gareggerà nell’ultima puntata giovedì 10 maggio per il Team Francesco Renga. Per la prima volta durante la Finale in diretta, Asia si esibirà dal vivo con il suo singolo inedito Gravità. Ecco di seguito testo e audio della canzone. LEGGI LE ANTICIPAZIONI DELLA FINALE DI #THEVoice2018 Gli altri inediti dei finalisti ...

A sorpresa ASIA SAGRIPANTI ai Live con Renga batte Mirco Pio Coniglio in Piccola Anima (video) : Asia Sagripanti ai Live con Renga sconvolge i pronostici e conquista la finale con il Team Francesco. La scommessa vinta di Francesco Renga per la prima Battle tra Asia Sagripanti e Marica Fortugno prende le forme di Ciao di Vasco Rossi. Un azzardo, sicuramente, che però ha portato i suoi frutti. Tra un battibecco e l'altro, soprattutto con Al Bano che rivendica la prima scelta di portare Vasco Rossi sul palco, Francesco Renga ha deciso ...

TEAM FRANCESCO RENGA / Knockout : salvi ASIA SAGRIPANTI e Marco Pio Coniglio (The Voice of Italy 2018) : Dodici concorrenti compongono il TEAM di FRANCESCO RENGA, una squadra ricca di talenti pop, che strizzano l'occhio allo stile hard rock. (The Voice of Italy 2018)(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 00:39:00 GMT)

La “vena malinconica” di ASIA SAGRIPANTI ai Knock Out convince Francesco Renga con Sweet Child O’ Mine (video) : Asia Sagripanti ai Knock Out di The Voice Of Italy vince la sfida ed è la seconda semifinalista del team Renga! Per il secondo turno del team Renga, ha aperto la sfida Alberto Lionetti con Don’t worry di Madcon. Un brano ritmato che ha messo in risalto tutta la grinta del concorrente, che si è cimentato anche in qualche passo di ballo, riempiendo la scena. Cristina Scabbia ha notato l'energia di Alberto e gli ha consigliato di tentare anche ...