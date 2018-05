Ascolti tv | la finale di Coppa Italia sfiora il 40%

Ascolti TV | Mercoledì 9 maggio 2018. Oltre 10 mln di telespettatori per la finale di Coppa Italia Juventus – Milan (39.2%) : Juventus - Milan Su Rai1 la finale di Coppa Italia Juventus – Milan ha conquistato 10.583.000 spettatori pari al 39.2% di share. Su Canale 5 Tutte contro Lui ha raccolto davanti al video 2.305.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Quel mostro di suocera ha interessato 1.582.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 La Mummia – La tomba dell’Imperatore dragone ha intrattenuto 1.064.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 ...

Ascolti tv 3 maggio 2018 : la semifinale di The Voice of Italy al 9 - 3% di share : Ascolti tv giovedì 3 maggio 2018 prima serata: ieri sera la semifinale di The Voice vista da 2 milioni di spettatori Quali sono gli Ascolti tv di giovedì 3 maggio 2018? Ieri sera, in prima serata su Rai1, La mafia uccide solo d’estate è stata vista da una media di 3,5 milioni di telespettatori pari […] L'articolo Ascolti tv 3 maggio 2018: la semifinale di The Voice of Italy al 9,3% di share proviene da Gossip e Tv.

Gli Ascolti flop di Lucifer 3 mettono a rischio il rinnovo : una morte nel finale della terza stagione? : Lucifer 3 era partito con il piede giusto: una stagione più serializzata, il mistero del Sinnerman e l'arrivo di Tom Welling. Lentamente, però, la serie sembra aver perso il suo smacco e a risentirne sono gli ascolti. Gli ultimi episodi in onda negli Stati Uniti stanno registrando un calo di pubblico, e tutto ciò mette a rischio un possibile rinnovo. Negli Stati Uniti, gli ascolti sono iniziati a crollare a partire dal sedicesimo episodio di ...

Grey’s Anatomy 14 flop di Ascolti con Harper Avery come Weinstein e Trump - il finale sarà “uno dei migliori”? : Quello di Grey's Anatomy 14 sarà "uno dei migliori finali di stagione di questa serie", ha promesso Kevin McKidd, attore e regista del medical drama che dalla quinta stagione interpreta il dottor Owen Hunt. Eppure questa stagione sembra non convincere gli spettatori: nelle ultime settimane la messa in onda su ABC ha fatto registrare un vistoso calo di ascolti, con i dati precipitati a 6.5 milioni di telespettatori (1.4 di ratings sul target ...

Ascolti boom per il finale di Don Matteo 11 - Maria Chiara Giannetta conquista il pubblico : confermata la 12ª stagione? : boom di Ascolti per il finale di Don Matteo 11. Trasmesso ieri sera su Rai1, il doppio episodio conclusivo dell'undicesima stagione ha conquistato 6milioni 700mila spettatori, registrando il 30,2% di share; con questi numeri, la fiction ha vinto in assoluto la prima serata. In particolare, il pubblico di Don Matteo è composto da sempre più giovani che guardano la serie e commentano sui social ogni scena - come dimostra l'hashtag #DonMatteo11 che ...

Ascolti tv - Montalbano e Belen in replica battono la finale de L’Isola dei famosi : Non c’è finale dell’Isola che tenga: a vincere il prime time di lunedì 16 aprile è stata ancora una volta la replica della puntata de Il Commissario Montalbano – Il Campo del Vasaio, in onda su Rai1 dalle 21.32 alle 23.36, con Belen Rodriguez, che ha conquistato 6.472.000 telespettatori pari al 26.52% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 la finale dell’Isola dei famosi 13, in onda dalle 21.35 all’1.40, ha ...

Ascolti tv - 16 aprile 2018 : la finale de L’Isola dei Famosi segna il 26 - 4% di share : Ascolti finale L’Isola dei Famosi 2018: ieri sera l’ultima puntata del reality vista da… Resi noti i dati con gli Ascolti tv registrati da la finale de L’Isola dei Famosi 2018, che è andata in andata in onda lunedì 16 aprile in prima serata su Canale5. Ieri sera a guardare l’ultima puntata del reality show […] L'articolo Ascolti tv, 16 aprile 2018: la finale de L’Isola dei Famosi segna il 26,4% di share ...

Ascolti TV | Lunedì 16 aprile 2018. In 4 - 5 mln per la finale dell’Isola (26.4%) ma vince Montalbano (6 - 5 mln – 26.5%) : Isola dei Famosi: il selfie di Mara Su Rai1 – dalle 21.32 alle 23.36 - Il Commissario Montalbano – Il Campo del Vasaio, con Belen Rodriguez, ha conquistato 6.472.000 spettatori pari al 26.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.35 all’1.40 – la finale dell’Isola dei Famosi 13 ha raccolto davanti al video 4.545.000 spettatori pari al 26.4% di share (qui i dati dell’anno scorso – qui i dati di tutte le ...

Ascolti tv di lunedì 9 aprile 2018 : la semifinale dell’Isola al 23 - 7% di share : Ascolti tv prime time del 9 aprile: ieri sera L’Isola dei Famosi 2018 e Il Commissario Montalbano visti da… Gli Ascolti tv del prime time di lunedì 9 aprile 2018. Ieri sera su Rai1 Il Commissario Montalbano (l’episodio in replica “Una lama di luce”) ha registrato una share del 26,9% pari a 6 milioni 615 mila […] L'articolo Ascolti tv di lunedì 9 aprile 2018: la semifinale dell’Isola al 23,7% di share ...

Ascolti TV - 8 aprile 2018 : Che tempo che fa batte il finale di Furore 2 : Ascolti tv prima serata domenica 8 aprile 2018: ieri sera Che tempo che fa e Furore 2 visti da… Diffusi i dati Auditel con gli Ascolti tv di domenica 8 aprile 2018. Ieri sera su Rai1 Che tempo che fa (con ospiti Maria De Filippi e Loredana Berté) è stato seguito da una media di […] L'articolo Ascolti TV, 8 aprile 2018: Che tempo che fa batte il finale di Furore 2 proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv del 16 marzo 2018 : la finale di Sanremo Young sfiora il 20% di share : Ascolti Sanremo Young 2018: la finale vista da 4.277.000 telespettatori Quali sono gli Ascolti TV relativi alla giornata di ieri, venerdì 16 marzo 2018? Beh, dati Auditel di oggi alla mano sembra proprio che a festeggiare per i risultati ottenuti siano Antonella Clerici e tutto lo staff di Sanremo Young, il talent show di Rai1 […] L'articolo Ascolti tv del 16 marzo 2018: la finale di Sanremo Young sfiora il 20% di share proviene da Gossip ...

Ascolti : È arrivata la felicità lascia Rai1 con 2 - 8 milioni (11 - 7%) - bene il finale di Stasera tutto è possibile : Ascolti tv di martedì 13 marzo 2018. Chi ha vinto in prima serata? Ascolti tv di martedì 13 marzo 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso la quinta puntata della fiction È arrivata la felicità con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria. Risultato? 2.821.000 spettatori (11,7% di share). Visti i numeri deludenti la serie proseguirà […] L'articolo Ascolti: È arrivata la felicità lascia Rai1 con 2,8 milioni (11,7%), ...

Ascolti TV | Giovedì 8 Marzo 2018. Don Matteo 27% - Sopravvissuto 10.3%. La finale di Masterchef al 3.9% e al 4.6% : Maurizio Lastrico in Don Matteo Su Rai1 la fiction Don Matteo 11 ha conquistato 5.987.000 spettatori pari al 27% di share (nel dettaglio primo episodio: 6.396.000 – 25.8%; secondo episodio: 5.566.000 – 28.7%). Su Canale 5 la prima tv di Sopravvissuto – The Martian ha raccolto davanti al video 2.012.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 la seconda puntata della quinta stagione di Boss in Incognito ha interessato 1.479.000 ...

