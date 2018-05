Arte | gusto e beneficienza al Gala dell’Ospedale Fatebenefratelli 

A Bevagna torna 'Arte in tavola' un incredibile percorso tra gusto - bellezza e cultura : La serata prevede anche l'esibizione di Andrea Paris, che sarà presente sia durante la cena sia dopo, con uno dei suoi incredibili spettacoli di magia. Per partecipare alla serata inaugurale basta ...

Sansepolcro - partita la rassegna di gusto e Arte 'Sansepolcro Food Street" : La loro cucina, infatti, sarà accompagnata anche da ben cinque spettacoli di flamenco ogni giorno, alle ore 11.30, 13.30, 17.30, 19.30 e 21.30. Ma non sarà solamente il gusto internazionale con ...

Un weekend tra gusto e Arte - taglio del nastro per Sansepolcro Food Street : La loro cucina, infatti, sarà accompagnata anche da ben cinque spettacoli di flamenco ogni giorno, alle ore 11.30, 13.30, 17.30, 19.30 e 21.30. Ma non sarà solamente il gusto internazionale con le ...

Il gusto dell’Arte - a Milano 50 opere celebri diventano un viaggio nella gastronomia (e anche delle ricette) : Still Life with Shellfish, Henri Matisse – Tartare di gamberi e capesante con limone, pepe rosa, erba cipollina Un vassoio con sopra una scodella con i gamberi crudi e una capasanta e lì vicino un limone tagliato a metà e un coltello. Un uomo che ha appena finito di arrotolare la pastasciutta grondante di sugo e avvicina la forchetta alla bocca. Un altro che mangia una fetta di carne aiutandosi con due mani di troppo. Una donna, pienotta ...

Nel MalapArte al "Sangue" c'è il gusto amaro della vita : Sangue, sangue, sangue. I racconti di Curzio Malaparte sono tutto un mare di sangue. Dalla prima all'ultima riga, dalla prima all'ultima goccia. Furono pubblicati per la prima volta nel 1937 da ...

Parma : Pasqua 2018 tra Arte e gusto nella Capitale della Cultura 2020 : È un concentrato di tesori d’arte, eleganti palazzi antichi, personaggi storici importanti, musicisti come Giuseppe Verdi, musei, teatri di prestigio e sapori simbolo dell’Italia nel mondo. Per questo e per tante altre preziose unicità, Parma è stata scelta come Capitale della Cultura 2020. Una città d’arte capace sempre di stupire e che trova raccolte nel suo centro storico le principali attrazioni, da scoprire passo dopo passo, durante le ...

Taglio del nastro per Assaggi di Primavera : pArte il week end dedicato a gusto e moda : Orari: Sabato e Domenica - dalle 10.00 alle 19.00 Programma dettagliato su Facebook 'Assaggi di Primavera' Appuntamenti , Cronaca , Enogastronomia

