Argentina | Boca Juniors si laurea campione in Superliga

Boca Juniors campione d'Argentina per il secondo anno di fila : BUENOS AIRES , ARGENTINA, - Per il secondo anno di fila il Boca Juniors è campione d'Argentina. La certezza aritmetica del titolo arriva con una giornata d'anticipo: 2-2 contro il Gimnasia e +4 sul ...

Probabili Formazioni Boca Juniors-Union Santa Fe Superliga Argentina 06-05-2018 : Continua l’interminabile rincorsa del Boca Juniors alla vittoria finale del titolo finale e all’ennesima vittoria della Primera Division nella sua storia. Sulla sua strada domenica 6 maggio alle ore 22:45 troverà l’Union Santa Fe con l’obiettivo di compiere un altro passo verso il trionfo. Gli xeneizes hanno un solo ed unico obiettivo in queste ultime giornate di Superliga: portare a casa il titolo nel minor ...

Probabili Formazioni Gimnasia La Plata-Boca Juniors Superliga Argentina 29-04-2018 : Dopo l’impegno infrasettimanale della Copa Libertadores, torna la Superliga Argentina e la volata scudetto del Boca Juniors. Tappa fondamentale per la vittoria finale del torneo è il match di domenica 29 aprile alle ore 16:00 in casa del Gimnasia La Plata. I padroni di casa militano dall’inizio del campionato in fondo alla classifica. Al momento si trovano al 23^posto a soli 22 punti, ovvero ben 31 in meno dei rivali di ...

Argentina - Godoy Cruz solo pari col Banfield e Boca a +3 : Occasione persa per tentare l’assalto finale alla vetta della classifica della Superliga Argentina per il Godoy Cruz, che nel match disputato nella notte non è andato oltre l’1-1 contro il Banfield perdendo l’occasione di portarsi a -1 dal Boca Juniors capolista. A decidere la sfida disputata allo stadio Florencio Sola di Buenos Aires il gol per i padroni di casa di Enzo Kalinski al 49′, con il pari del Godoy Cruz ...

Argentina - San Lorenzo solo pari col Velez e Boca a +7 : Il San Lorenzo pareggia 2-2 in casa del Velez Sarsfield, portandosi in solitaria al terzo posto in classifica a -7 dal Boca Juniors capolista e a -3 dal Godoy Cruz. A decidere la sfida valida per la 16esima giornata della Superliga Argentina giocata allo stadio José Amalfitani di Buenos Aires il gol al 30′ per i padroni di casa realizzato dall’ex Lazio, Inter e Fiorentina, Mauro Zarate, gli ospiti rispondono al 70′ con Cristian ...

Argentina - Independiente mette ko Boca capolista : La sconfitta per 1-0 in casa dell’Independiente del Boca Juniors, la seconda consecutiva in campionato per la capolista, riapre i giochi nella Superliga Argentina arrivata alla 16esima giornata. A decidere il match disputato allo stadio Libertadores de America di Avellaneda il gl al 57′ di Martin Benitez. Il ko delle ‘xeneizes’ rimette in corsa il Godoy Cruz ora a soli 4 punti dalla vetta. Vittoria importante anche per ...

In Argentina sognano Buffon : 'Tevez lo vuole al Boca Juniors' : ROMA - Clamorose le voci che rimbalzano dall' Argentina alla Spagna fino all' Italia . Voci che riguardano Gigi Buffon , che al momento pare deciso ad appendere le scarpette al chiodo a fine stagione ,...

Probabili Formazioni Independiente-Boca Juniors Superliga Argentina 16-04-2018 : Mancano solo cinque giornate alla fine della Primera Division Argentina e continua il difficile tentativo delle rivali di strappare il titolo al Boca Juniors. Lunedì 16 aprile alle or 01:00 tenterà quest’impresa nientemeno che l’Independiente, squadra reduce da un momento di forma non proprio positivo. I padroni di casa infatti, dopo una stagione condotta ad altissimi livelli, sembrano aver leggermente mollato il colpo in ...

Probabili Formazioni Boca Juniors-Defensa y Justicia Superliga Argentina 08-04-2018 : Un altro weekend di Supeliga Argentina è ormai alle porte e, come ogni settimana,si apre la rincorsa alla capolista Boca Juniors. I primi in classifica questa settimana dovranno vedersela con Defensa y Justicia domenica 8 aprile alle ore 01:00. La stagione disputata fino a questo momento dalla squadra di Buenos Aires è fenomenale sia per i risultati ottenuti sia per la qualità e l’intensità dimostrate dai ragazzi di mister ...

Probabili Formazioni Boca Juniors-Talleres Cordoba Superliga Argentina 01-04-2018 : Weekend pasquale infuocato in Superliga Argentina grazie al big match tra Boca Juniors e Talleres Cordoba in programma domenica 1 aprile alle ore 22:45. Si troveranno infatti di fronte la prima e la seconda della classe in una sfida che si preannuncia combattuta fino all’ultimo istante e decisamente al cardiopalma. I padroni di casa sono chiamati ad una vera e propria dimostrazione del proprio status di forza in questo difficile ...

Boca Juniors - Tevez si infortuna. Dall'Argentina : 'Ko dopo partita in carcere col fratello' : Praticamente un mese di stop per Carlos Tevez . Stiramento al soleo destro, infortunio relativamente normale per un calciatore, vista la zona di stress qual è la gamba, specialmente quella forte per ...

Probabili Formazioni Atletico Tucuman-Boca Juniors Superliga Argentina 18-03-2018 : Continua la frenetica Superliga Argentina e l’altrettanta frenetica corsa al primo posto in classifica. La capolista Boca Juniors questa settimana dovrà vedersela con l’Atletico Tucuman domenica 18 marzo alle ore 21:45 in una sfida in trasferta mai semplice. I padroni di casa si trovano al momento nel mezzo della lunga classifica della Primera Division con 25 punti insieme a Banfield e Rosario Central. Il momento non è del ...