Argentin | sindaca Raggi intervenga dopo topo scuola Primavalle

(Di giovedì 10 maggio 2018) Roma – Di seguito il comunicato di Ileanadel Pd. “Cara, hai compreso che cosa sta succedendo allaAnderson? Questa mattina davanti al cancello dell’edificio a, undi grandi dimensioni passeggiava tranquillamente. Sono settimane che il dirigente scolastico segnala la grave situazione di sporcizia di fronte alla. I cassonetti ed il marciapiede sono stracolmi e la questione igienica sta diventando a rischio per i residenti e chi frequenta il territorio”. “I bambini e i loro genitori ogni mattina -prosegue-, devono fare degli slalom assurdi, per superare sporcizia di ogni tipo, prima di accedere nell’istituto. Le famiglie hanno paura per la salute dei loro figli e degli insegnanti. Andare aè un diritto dovere e tu come prima cittadina sei la responsabile, fai qualcosa! ricordati cosa ...