lecceprima

: Area precaria e abusiva per animali e distruzione delle “pajare”: tre denunce - LeccePrima : Area precaria e abusiva per animali e distruzione delle “pajare”: tre denunce -

(Di giovedì 10 maggio 2018) SECLI' - Trein poche ore. In due nei guai, a Seclì, per interventi eseguiti in assenza di permessi. Si tratta di O.C., e M.S., una coppia di 45 anni, entrambi nati a Nardò. I carabinieri del ...