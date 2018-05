Arabia Saudita | “Pronti a sviluppare l’atomica | se l’Iran l’avrà”

Italia - in vendita i biglietti per l’amichevole contro l’Arabia Saudita : Gli azzurri affronteranno gli arabi per la prima volta nella storia a San Gallo, in Svizzera L'articolo Italia, in vendita i biglietti per l’amichevole contro l’Arabia Saudita è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La guerra dimenticata in Yemen : video di bombe dell’Arabia Saudita su civili e soccorritori : Un doppio attacco aereo della coalizione guidata dall'Arabia Saudita in un quartiere affollato della capitale dello Yemen ha ucciso 6 civili, tra cui un bambino. I feriti sono decine e il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare. In oltre tre anni di guerra sono morte almeno 10mila persone e il Paese affronta una crisi umanitaria spaventosa.Continua a leggere

Arabia Saudita : 30 mila donne pronte alla patente di guida : Sono già pronte per lo storico appuntamento del primo esame di guida della storia le donne dell’Arabia Saudita. Il 26 settembre 2017 quando il re Mohammed bin Salman emanò il nuovo decreto che apriva loro l'accesso al...

In Arabia Saudita le donne potranno guidare i taxi : Una vera e propria rivoluzione culturale voluta da Re Mohammed bin Salman. Il 26 settembre è arrivato il decreto per

Roberto Mancini sarà il prossimo ct della Nazionale : manca solo la firma. Esordio il 28 maggio contro l’Arabia Saudita : Roberto Mancini è a un passo dalla panchina dell’Italia. L’allenatore dello Zenit San Pietroburgo ha incontrato lunedì a Roma i vertici della Figc. L’accordo c’è, manca solo la firma sul contratto e l’ufficializzazione del nuovo commissario tecnico. Questione di giorni. Il tempo di giocare le ultime giornate del campionato russo, che terminerà il 13 maggio, e rescindere il contratto con il club, al quale è legato ...

No al derby fra Arabia Saudita e Qatar. Gli Usa sostengono l'intesa nel Golfo : ... accusandola formalmente di finanziare il terrorismo islamico e più implicitamente di aver preso una linea troppo indipendente nella gestione della propria politica estera, soprattutto riguardo alla ...

Maltempo in Medio Oriente : Israele - Arabia Saudita e Siria in ginocchio. Tanti morti - anche molti bambini - per le grandi piogge nel deserto [VIDEO] : Le condizioni meteorologiche che sta vivendo Israele in questi giorni non sono normali per la fine di aprile. Forti piogge sono accompagnate da tuoni, fulmini, grandine e forti raffiche di vento, insieme ad un notevole calo delle temperature. Nelle regioni centrali e settentrionali sono caduti chicchi di grandine dalle dimensioni di una palla da golf! Negozi, strade e abitazioni di Tel Aviv e Gerusalemme sono inondatI, così come aree del deserto ...

Arabia Saudita : ok a privatizzazioni : ANSA, - BEIRUT, 25 APR - Il Consiglio per l'economia e lo sviluppo dell'Arabia Saudita, presieduto dal principe ereditario Mohammad bin Salman, ha dato il via libera al programma di privatizzazioni che è uno dei pilastri del piano Vision 2030 ...

Macron e Trump - accordo sul nucleare iraniano?/ Gli Stati Uniti fanno il gioco dell'Arabia Saudita : Macron e Trump, accordo sul nucleare iraniano? Continua il dialogo tra Francia e Usa sull'intesa, ma Teheran avverte: "Se l'intesa verrà annullata, ci sfileremo"(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 14:06:00 GMT)

L'Arabia Saudita invita il Qatar a inviare truppe in Siria - : "Il Qatar deve contribuire alla presenza delle truppe statunitensi in Siria e deve inviare le proprie truppe in Siria prima che il presidente degli Stati Uniti si rifiuti di fornire protezione al ...

CT Italia - Carlo Ancelotti in panchina contro l'Arabia Saudita? : #Carlo Ancelotti è ufficialmente il favorito per la panchina della Nazionale Italiana. Un pò la scoperta dell'acqua calda [VIDEO], considerato che si tratta certamente del profilo di maggior spessore tra quelli ti dalla gestione temporanea della #FIGC. Nonostante Roberto Mancini ed Antonio Conte e nonostante chi aveva caldeggiato addirittura la permanenza del traghettatore Gigi Di Bagio, la cui brevissima parentesi alla guida dell'Italia si è ...

Riad - sparatoria vicino al palazzo reale Mistero in Arabia Saudita - paura per il re : Su Twitter circolano video che mostrano luci lampeggianti della polizia in lontananza e rumore di raffiche. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un piccolo drone abbattuto a fucilate dalle forze di sicurezza. Messo in salvo il re