Apple sempre più banca | pronta una carta di credito con Goldman Sachs

Apple Watch Series 3 - sempre in pista : Ormai anche in settimana bianca, tra le vette innevate dove l’armonia del paesaggio restituisce una sensazione di pace e di tranquillità, sembra non riusciamo più a fare a meno della tecnologia. Ecco quindi che se ai piedi abbiamo sci o snowboard, tra le mani ci ritroviamo l’immancabile smartphone per monitorare le nostre attività sportive. Da qualche giorno a questa parte, però, tutto è molto più semplice. Nel senso che chi possiede ...

Perché Apple ha deciso di lanciare in autunno l'iPhone più grande di sempre : Tre nuovi iPhone in stile “X”. Uno standard, uno a buon mercato e l'altro extra-large. L'ipotesi era stata formulata da un'analisi di KGI. Adesso arriva una conferma, non ufficiale ma attendibile com'è Bloomberg. Apple potrebbe quindi abbandonare definitivamente il design che ha caratterizzato la linea tradizionale (fino all'iPhone 8) per abbracciare stile e tecnologia del “Ten”: bordi ...