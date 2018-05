Apple - selezioni : ecco come candidarsi al corso per 378 giovani a Napoli : Apple è uno dei colossi tecnologici più apprezzati al mondo. Per tale motivo, ha bisogno sempre di nuove figure professionali, specie fra gli sviluppatori. Di recente è stato pubblicato il bando per l'Apple Developer Academy, nata in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli. Si tratta di un'opportunità rivolta a giovani studenti che desiderano diventare esperti nel settore dello sviluppo delle app. Nel dettaglio, l'azienda cerca 378 ...