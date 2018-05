Apple blinda porta lightning con iOS 11 4

newsgo

(Di giovedì 10 maggio 2018) Indietro 10 maggio 2018 2018-05-10T13:31:08+00:00 ROMA – USB Restricted Mode, questa è la nuova funzione firmataprevista nel prossimo aggiornamento iOS 11.4 (disponibile nei prossimi giorni). Ma come funziona? USB Restricted Mode si attiverà quando un iPhone o un iPad non verrà sbloccato per più di 7 giorni: in sostanza, quando lo smartphone o il tablet risulteranno … L'articolocon iOS 11.4 proviene da NewsGo.