Apple | app TV un hub per i servizi di streaming?

Apple blinda porta lightning con iOS 11.4 : Indietro 10 maggio 2018 2018-05-10T13:31:08+00:00 ROMA – USB Restricted Mode, questa è la nuova funzione firmata Apple prevista nel prossimo aggiornamento iOS 11.4 (disponibile nei prossimi giorni). Ma come funziona? USB Restricted Mode si attiverà quando un iPhone o un iPad non verrà sbloccato per più di 7 giorni: in sostanza, quando lo smartphone o il tablet risulteranno […] L'articolo Apple blinda porta lightning con iOS 11.4 proviene ...

Da spavento Huawei in Italia : recuperate quote smartphone Samsung e Apple impensabili : Fanno davvero paura le statistiche condivise in queste ore da una fonte più che attendibile come Canalys, almeno stando alle informazioni che posso fornirvi oggi 10 maggio relativamente al mercato smartphone, con un focus specifico su brand come Huawei e Samsung. Senza tuttavia dimenticare Apple, visto che la crescita di un marchio per forza di cose è sempre accompagnata da un calo riguardante le altre aziende che operano in uno specifico ...

Lo sai come si cambiare password ID Apple su iPhone 8 e 8 Plus : Ogni tanto è consigliabile cambiare password ID su iPhone per garantire la sicurezza dell'account quindi ti consiglio di leggere attentamente la guida così potrai assicurarti che nessuno usi il tuo account ID Apple.

classifica smartphone piu venduti huawei Apple samsung : Nel primo trimestre 2018, le vendite di Huawei in Europa sono cresciute del 38,6% rispetto allo stesso periodo del 2017. Quelle di Samsung e Apple, invece, sono calate rispettivamente del 15,4 e del 5,1%. Lo afferma un rapporto di Canalys, che così certifica un nuovo equilibrio sul mercato degli smartphone: Huawei resta terzo produttore, ma i due leader non sono più così lontani. Guardando alle quote di mercato europeo, in ...

Batteria iPhone 6 e successivi - ora si cambia da Apple senza attese : Ricordiamo che il programma di sostituzione Batteria iPhone al prezzo speciale scontato di 29 euro è stato lanciato da Apple in risposta alle lamentele in tutto il mondo per il rallentamento degli ...

Tecnologia e privacy : Apple rimuove le app che condividono la posizione degli utenti a terze parti : La rivista specializzata 9to5Mac riferisce che Apple starebbe rimuovendo dal suo App Store tutte quelle app che condividono i dati di posizione degli utenti con altre parti senza l’esplicito consenso degli interessati. La procedura è giustificata dalla violazione delle linee guida dell’azienda: le app non dovrebbero trasmettere “i dati di localizzazione dell’utente a terze parti senza il consenso esplicito dello stesso o ...

Cinturino Apple Watch : i migliori da comprare : L’Apple Watch è un accessorio fondamentale per gli utenti che possiedono un iPhone. Esso è un elemento importante di tutto l’ecosistema Apple. Grazie a questo smartWatch possiamo gestire le notifiche, il player musicale, le funzioni dedicate al fitness e utilizzare tante app realizzate appositamente per esso. Essendo un accessorio che indossiamo tutti i giorni, dobbiamo scegliere attentamente i cinturini da utilizzare, sia per una ...

Il prossimo Apple Watch sarà rotondo? : (Foto: Apple, USPTO) In un periodo in cui gli smartWatch iniziavano finalmente ad assumere la forma tondeggiante dei più comuni fratelli analogici, Apple Watch veniva annunciato con un display dagli angoli smussati ma comunque inequivocabilmente squadrato. Il design del gadget non è cambiato nel corso degli anni eppure, secondo un brevetto che Apple si è assicurata in questi giorni, sembra che la casa di Cupertino non abbia mai smesso di tenere ...

Segnali d'acquisto per Apple : Chiusura dell'8 maggio Punta con decisione al rialzo la performance della casa di Cupertino , tra i titoli dell'indice Dow Jones , con una variazione percentuale dello 0,48%. Operatività odierna: A ...

Apple - selezioni : ecco come candidarsi al corso per 378 giovani a Napoli : Apple è uno dei colossi tecnologici più apprezzati al mondo. Per tale motivo, ha bisogno sempre di nuove figure professionali, specie fra gli sviluppatori. Di recente è stato pubblicato il bando per l'Apple Developer Academy, nata in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli. Si tratta di un'opportunità rivolta a giovani studenti che desiderano diventare esperti nel settore dello sviluppo delle app. Nel dettaglio, l'azienda cerca 378 ...

Mappe di Apple - altre mappe interne di aeroporti e centri commerciali - : Le mappe indoor sono di ausilio per orientarsi nei principali aeroporti e centri commerciali in tutto il mondo. Possiamo individuare al volo dove si trova il nostro gate, sapere subito se ci sono ...

Apple imac steve jobs : Ci sono dei legami che nemmeno la morte è in grado di spezzare. Alla apple, ad esempio, la figura di steve jobs non tramonterà mai. Le sue frasi, le sue presentazioni, il suo carisma circondano ancora le stanze e gli uffici di Cupertino. Anche dopo quasi 7 anni dalla sua scomparsa. Qualche giorno fa, Tim Cook, l’uomo che ha ereditato il controllo dell’azienda da jobs, ha pubblicato su Twitter un video che mostra il ...

Apple - un visore 16K nel 2020. La Mela lavora alla "realtà immersiva" : Il progetto T288 potrebbe portare l'azienda nel mercato della realtà virtuale. E i prossimi iPhone potrebbero esserne il cuore