Appia Day Roma 13 maggio 2018 | il programma della festa che celebra l' antica Regina Viarum

luxgallery

: RT @Parcoaurunci: #AppiaDay domenica 13 maggio il #ParcoAurunci sarà presente con il proprio stand nell'evento sull'Appia Antica a Roma htt… - massimomaugeri1 : RT @Parcoaurunci: #AppiaDay domenica 13 maggio il #ParcoAurunci sarà presente con il proprio stand nell'evento sull'Appia Antica a Roma htt… - EnteRomaNatura : RT @Parcoaurunci: #AppiaDay domenica 13 maggio il #ParcoAurunci sarà presente con il proprio stand nell'evento sull'Appia Antica a Roma htt… - ilfaroonline : RT @ilfaroonline: Fondi e Terracina, il Parco degli Ausoni firma il protocollo d’intesa con l’Appia day -

(Di giovedì 10 maggio 2018) ... uno deiri porti dell'Italiasnodo delle rotte commerciali per la Grecia e l'Oriente, e tanti eventi come trekking, passeggiate, ciclotour, musica e spettacoli per invitare i ...