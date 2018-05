Antiterrorismo | scoperte cellule qaedisti Al Nusra | 14 arresti

tg.la7

: In diverse regioni italiane è in corso un’operazione antiterrorismo Sarebbero state scoperte due cellule che operav… - IlVoloWeb : In diverse regioni italiane è in corso un’operazione antiterrorismo Sarebbero state scoperte due cellule che operav… - webnauta5_9 : RT @Agenzia_Ansa: Finanziavano combattenti islamici, 14 arresti in 4 regioni in operazione antiterrorismo -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Operavano in Sardegna e Lombardia per dare sostegno a formazioni combattenti di matrice integralista islamica in Siria. Venti le perquisizioni domiciliari in corso in varie regioni - Sarebbero due ...