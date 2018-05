Anticipazioni Palinsesti Rai 2018-2019 | ecco chi sostituisce Fabrizio Frizzi

Anticipazioni Palinsesti Rai e Mediaset 2018-2019 : ecco le prime notizie Video : In casa Rai così come in casa Mediaset è giunto il momento di pensare ai palinsesti della prossima stagione tv 2018-2019 che saranno presentati a giugno ai giornalisti e agli inserzionisti pubblicitari. In queste ore si sta pensando gia' a quelli che saranno i nuovi programmi e i volti che terranno compagnia agli spettatori per tutta la nuova stagione televisiva in partenza come sempre da settembre 2018. ecco nel dettaglio tutte le prime novita' ...