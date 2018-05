Anna Tatangelo madrina al battesimo del nipote/ A Sora con il figlio Andrea ma senza Gigi D’Alessio : Anna Tatangelo madrina al battesimo del nipote Francesco a Sora, la cantante paparazzata in chiesa anche con il figlio Andrea ma senza Gigi D’Alessio.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 11:39:00 GMT)

Anna Tatangelo in famiglia : madrina al battesimo del nipote Francesco col figlio Andrea : SORA ? Festa in famiglia per Anna Tatangelo. La cantante, ex di Gigi D?Alessio e messi a parte i pettegolezzi riguardo dei suoi incontri notturni con Stash, cantante dei ?The...

“Ma sai che…”. Anna Tatangelo - ecco il segreto del suo corpo. La cantante fa fa tutto da sola : interrompe addirittura il conduttore per rivelare quel dettaglio che probabilmente solo pochi conoscevano. E ora lo sanno tutti : Anna Tatangelo torna al primo amore: riparte dalla musica. Dopo aver vinto la seconda edizione di Celebrity Masterchef, il talent culinario di Sky dedicato ai vip, in questi giorni è impegnata nella promozione del suo nuovo singolo. È uscito venerdì 4 maggio, si intitola “Chiedere scusa” e anticipa l’album, “La fortuna sia con me”, che sarà disponibile a partire da settembre. Lady Tata ne ha parlato anche a ...

Anna Tatangelo/ "Il mio unico tatuaggio è un omaggio a Gatto Silvestro" (Che tempo che fa) : Anna Tatangelo ha condiviso l'amore con Gigi D'Alessio per tanti anni, ma ora torna alla musica con un nuovo album e un tour che la porterà in tutta Italia(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 23:37:00 GMT)

“Che tempo che fa” – Ventottesima puntata del 6 maggio 2018 – Gentiloni - Bocelli - Luca Zingaretti - Anna Tatangelo tra gli ospiti : Che tempo che fa propone questa sera la Ventottesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventottesima puntata del 6 maggio 2018 – Gentiloni, Bocelli, Luca Zingaretti, ...

GIGI D’ALESSIO/ Nuova fiamma dopo Anna Tatangelo - ma è solo uno scherzo (Che tempo che fa) : GIGI D'Alessio è stato uno degli artisti a intervenire nella penultima puntata di Saturday Night Live, il programma di Tv8. Momento non facile dopo la rottura con Anna Tatangelo. GIGI D'Alessio è stato uno degli artisti a intervenire nella penultima puntata di Saturday Night Live, il programma di Tv8 guidato da Claudio Bisio e che ha visto l'artista al fianco di tanti altri vip, come la collega Noemi e il conduttore Daniele Bossari. Anche ...

Anna TATANGELO/ Dopo l’addio a Gigi D’Alessio un nuovo album e il tour (Che tempo che fa) : ANNA TATANGELO ha condiviso l'amore con Gigi D'Alessio per tanti anni, ma ora torna alla musica con un nuovo album e un tour che la porterà in tutta Italia(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 10:13:00 GMT)

Anna Tatangelo torna al suo primo amore con «Chiedere scusa» : ... annunciata nel mese di aprile, la scelta è ricaduta invece su « Chiedere scusa », in radio e disponibile in tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming da oggi, venerdì 4 maggio . La ...

“Io e Anna? Ecco la verità”. La confessione di Stash sulla famosa serata trascorsa insieme alla Tatangelo : ”Mistero svelato” : Anna Tatangelo e Stash insieme per una notte. L’insolita e curiosa vicinanza tra i due era stata annunciata dalla rubrica di Dagospia, Milano Confidential, che raccontava di un singolare avvistamento notturno: ”Anna Tatangelo, in crisi con Gigi D’Alessio, si è incrociata con un altro cantante. Sarebbe stata vista con Stash, il bellone dei The Kolors, al Major, locale milanese in cui, guarda caso, si fa musica dal vivo”. ...

Anna Tatangelo - Stash e gli incontri notturni : «Uno scambio di persona. Ecco tutta la verità» : Dopo la fine della sua lunga unione con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo si è ritrovata single e vincitrice dell’edizione Celebrity di Masterchef. Gli esperti di gossip avevano parlato per la cantante di incontri notturni col cantante Stash, front man dei “The Kolors”.Tutto però sarebbe nato per un fortuito scambio di persona “Svelato il segreto dell'avvistamento della strana coppia Stash (leader dei The Kolors) e Anna Tatangelo.--Il cantante ...

Video e testo di Chiedere scusa di Anna Tatangelo - un inno al cambiamento e alla voglia di ricominciare : Chiedere scusa di Anna Tatangelo è il nuovo singolo in rotazione radiofonica dal 4 maggio, e disponibile sulle piattaforme digitali streaming e download. Il brano fa parte del nuovo progetto discografico della cantante, con un album d'inediti in arrivo a settembre. Chiedere scusa di Anna Tatangelo è stato scritto da Matteo Buzzanca e prodotto da Placido Salamone e Mattia Panzarini. Il nuovo singolo di Anna Tatangelo Chiedere scusa segna il ...

Anna Tatangelo - nuova vita senza Gigi D'Alessio. Torna alla musica - il titolo della canzone? Messaggino al veleno... : Torna Anna Tatangelo versione Lady Tata . Dopo la rottura con Gigi D'Alessio , la cantante napoletana annuncia la sua nuova fatica musicale a tre anni di distanza dall'ultimo lavoro Libera , del 2015. ...

“Ecco la mia nuova fiamma”. Gigi D’Alessio spiazza tutti con un video su Facebook. In pochi minuti il suo profilo è stato tartassato di like e commenti. Anna Tatangelo è definitivamente un capitolo chiuso : Quando sembra essere finito il clamore e calato il sipario sul gossip, ecco che la vicenda della rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo torna a farsi sentire. Si rincorrono ancora oggi voci e ricostruzioni, nonostante i due si impegnino a smentirle una a una… Le ultime voci circolate sul cantante, lo volevano sempre più vicino a Loredana Lecciso, fresca di separazione da Al Bano. Un incrocio che ha scatenato la fantasia ...