Android P | tutti gli smartphone con cui puoi scaricarlo subito

Come trasferire tutti i dati da iPhone a Android : Abbiamo utilizzato per tanti anni il nostro amato iPhone, ma ora desideriamo una ventata d’aria fresca? Se iOS non ci ha convinto e vogliamo ritornare ad Android, ci troviamo di fronte a un enorme problema. Come fare a trasferire tutti i dati da iPhone a Android? A nessuno piace perdere tutti i propri dati, compresi contatti, foto e video, per un “semplice” cambio di sistema operativo. Fortunatamente, grazie a mamma Google è ...

La seconda Developer Preview di Android P, prima vera beta della nuova release, porta il supporto a nuove tipologie di notch, per accontentare tutti i gusti: ecco il taglio del display nell'angolo superiore e il doppio notch.

Android P : tecnologia per tutti con le nuove modalità di accessibilità : Android P è più facile da utilizzare, è senza dubbio questa la novità principale che l’azienda di Mountain View vuole mettere in evidenza alla conferenza degli sviluppatori Google I/O di quest’anno. Semplicità vuol dire rapidità di utilizzo, ma anche migliore utilizzo da parte di tutti, anche da chi è affetto da disabilità fisiche. Le nuove funzionalità di accessibilità della nuova major release di Android ha portato nuove funzioni ...

Google : la TV stick con Android TV c'è - ma non per tutti : Una foto della presentazione del dispositivo durante il Google I/O pubblicata da 9to5Google.com ADT-2 supporterà lo streaming video in 4K e avrà 8GB di memoria e 2GB di RAM . Insieme alla stick ci ...

Non sono passati nemmeno due giorni da che vi avevamo parlato dello studio condotto da 'SRL labs' circa gli aggiornamenti Android, ad alcuni dei quali, ad opera di vari produttori, mancavano le patch di sicurezza che erano invece state dichiarate presenti all'interno delle note descrittive. Come vi dicevamo, tra gli OEM più onesti figurano Google, Sony, Samsung e Wiko. Appartengono alla fascia intermedia i vari Xiaomi, OnePlus e Nokia; hanno ...

Installare lo strumento screenshot di Android P su tutti gli Android : Contrariamente al suo solito, Google ha rilasciato in sordina la prima delle cinque Developer Preview di Android P. Si tratta di una versione beta indirizzata principalmente agli sviluppatori che, tra le tante novità introdotte, introduce il notch nativamente supportato dal sistema operativo e ad altre piccole migliorie. Tra le novità introdotte user friendly oltre alla grafica arrotondata e ai nuovi toggle che scorrono verso il basso nella ...

Fortnite mobile disponibile per tutti : niente inviti e dispositivi compatibili - dov’è Android? : C'è una notizia buona e una cattiva e riguarda Fortnite Battle Royale. Prima quella buona. Finora se non eravate arrivati in tempo dovevate pregare qualcuno, magari su qualche gruppo Facebook, di darvi un invito per giocare alla versione mobile del gioco su iOS. Da oggi questo non si dovrà più fare. Epic Games ha annunciato che Fortnite Battle Royale è stato aperto a tutti su iOS, quindi non ci sarà più bisogno di chiedere inviti. dispositivi ...

Tutti gli aggiornamenti Android e la loro dolce storia : Il mondo guardò con scetticismo e curiosità questo avvenimento che ora possiamo definire quasi storico. Come poteva Google addentrarsi in una parte di mercato già ben consolidata da Microsoft con ...

SwiftKey ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per questa popolare applicazione Android. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte

A quasi un anno dai primi test svolti su con numero ridotto di utenti, YouTube inizia il rilascio globale delle nuove funzioni che permettono di adattare dinamicamente i contenuti allo schermo, eliminando le bande nere.

HMD Global ha annunciato che la Beta della nuova versione del sistema operativo mobile di Google è ora disponibile per tutti i modelli di Nokia 3

A poche opre dal rilascio della prima Developer Preview di Android P, rilasciata ieri sera da Google, è già disponibile un porting della funzione Markup per modificare gli screenshot, funzionante solo sui dispositivi ARM64.

The Sims Mobile - arriva su Android e iOS il simulatore di vite più famoso di tutti i tempi : ... chitarra, , frequenterà delle persone , al supermercato, agli speed date, o al concerto musicale nella piazza del mercato, assieme ai Sim di altre persone reali connesse da varie parti del mondo, e ...

Inizia oggi il roll out si vasta scala di Google Lens, la funzione che permette di ottenere informazioni sui monumenti, sui paesaggi e molto altro, all'interno della versione più recente di Google Foto.