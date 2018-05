Android | nuovo sistema controllerà il tempo di utilizzo del telefono

Google I/O - ecco come sarà il nuovo Android P : (Foto: Google) Tra le novità annunciate nel corso della conferenza Google I/O che si sta svolgendo in queste ore negli Stati Uniti non potevano mancare quelle relative alla nuova versione del sistema operativo Android, per il momento identificata con il nome in condice Android P. Sull’onda delle altre migliorie protagoniste di queste ore della manifestazione, anche quelle inerenti ai futuri smartphone e tablet Android sono tutte pensate ...

Google annuncia un nuovo dongle Android TV - ma è solo per gli sviluppatori : Nel corso del Google I/O 2018 è stato presentato il nuovo dongle Android TV, una piattaforma di sviluppo chiamata ADT-2, destinata al momento agli sviluppatori. L'articolo Google annuncia un nuovo dongle Android TV, ma è solo per gli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Android P è arrivato in beta - già pronto al download : tantissime novità per un OS tutto nuovo : Nella giornata inaugurale del Google I/O 2018 Google ha presentato la seconda Developer Preview di Android P, che entra ufficialmente nel programma Android beta. L'articolo Android P è arrivato in beta, già pronto al download: tantissime novità per un OS tutto nuovo proviene da tuttoAndroid.

Il nuovo Android e tanta Intelligenza artificiale : cosa vedremo nella Google I/O 2018 : Forse non avranno l'appeal delle presentazioni liturgiche dei nuovi smartphone. Ma gli aggiornamenti di Google toccano miliardi di persone. Ecco perché la Google I/O (la conferenza della società dedicata agli sviluppatori, in programma dall'8 all'11 maggio) è un'occasione importante: permette di conoscere alcune delle novità prodotte da Mountain View e che a breve saranno nelle nostre mani. Ecco le ...

Huawei P9 Plus nuovo aggiornamento firmware maggio 2018 aspettando Android Oreo : Huawei P9 Plus riceve un nuovo aggiornamento firmware per le patch di sicurezza di maggio 2018, ovviamente non è ancora Android Oreo che però arriverà.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Huawei P9 Plus No Brand (non acquistato tramite operatore telefonico) che l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware nel nostro paese.Huawei P9 Plus nuovo aggiornamento firmware con patch maggio 2018 e situazione ...

Microsoft Outlook : il nuovo badge delle notifiche approda su Android : L’applicazione ufficiale di Microsoft Outlook per smartphone e tablet Android è stata aggiornata nelle scorse ore portando la sua versione alla numerazione 2.2.143. Changelog Nuova icona badge – Con la nuova icona badge puoi vedere il numero di messaggi non letti dalla schermata iniziale. Questa novità è disponibile per i dispositivi Samsung, LG e Sony che usano il launcher predefinito e tutti i dispositivi che usano l’ultima versione di ...

Opera Touch per Android è il nuovo browser mobile; in arrivo anche per Apple iOS : Opera Touch è il nome del nuovo browser mobile di Opera destinato al sistema Operativo Android, già disponibile al download, e in futuro anche per dispositivi Apple: le principali novità e caratteristiche.E’ stato ufficializzato oggi il nuovo browser mobile di Opera destinato al sistema Operativo Android (di cui è già possibile scaricare la versione sul Google Play Store) e molto presto arriverà anche per i dispositivi con Apple iOS.Opera ...

Galaxy A8 nuovo aggiornamento firmware in Italia con sicurezza di Aprile 2018 : non è Android Oreo : Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per il Galaxy A8 brandizzato dall’operatore telefonico Vodafone, apportando le nuove patch di sicurezza, e non si tratta di Oreo.Segnaliamo a tutti i possessori di un Samsung Galaxy A8 SM-A530F, acquistato tramite operatore telefonico Vodafone, che da poche ore l’azienda coreana ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento firmware.Galaxy A8 Vodafone: ecco le ...

Honor 10 / In Italia arriva il nuovo top di gamma per gli smartphone Android : caratteristiche e prezzi : Honor 10, in Italia arriva il nuovo top di gamma per gli smartphone Android: caratteristiche e prezzi, ultime novità. Il marchio cinese si prepara ad invadere il mercato cinese.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 13:48:00 GMT)

Amazon : ecco il nuovo browser per smartphone e tablet Android Video : Tra le innumerevoli applicazioni, sul PlayStore di Android [Video]da oggi ne troveremo una in più: si tratta del browser di #Amazon e si chiama ''Internet''. Gli sviluppatori affermano che l'applicazione è leggera, veloce e non costituisce un rischio per i dati personali degli utenti che lo utilizzano. Intanto, possiamo subito verificare che effettivamente l'applicazione pesa pochissimo, addirittura inferiore ai 2 MB. Il design del browser è ...

Amazon - nuovo browser per Android/ Si chiama Internet - è molto leggero e rispetta la privacy : Amazon, nuovo browser per Android: si chiama Internet, è molto leggero e rispetta la privacy. Il nuovo strumento di navigazione lanciato dal colosso di Jeff Bezos(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:18:00 GMT)

Ecco come sarà il nuovo menu multitasking di Android P : Dopo aver dato un'occhiata alla nuova barra di navigazione di Android P, scopriamo come sarà il menu multitasking, che non sarà più attivabile con il tasto dedicato. L'articolo Ecco come sarà il nuovo menu multitasking di Android P proviene da TuttoAndroid.

LG : nuovo Software Upgrade Center per aggiornamenti Android rapidi : Si potrebbe dire che era ora o meglio tardi che mai, LG ha finalmente deciso di dedicare agli aggiornamenti Android e al miglioramento dell’esperienza utente con i propri smartphone. Dopo aver deciso di cambiare direzione con un nuovo CEO alla fine dello scorso anno, che ha deciso di non presentare nuovi modelli al MWC 2018, LG ha aperto un nuovo centro di aggiornamento del Software in Corea del Sud, il primo di tali strutture volto a ...

Un nuovo dongle Android TV con logo Google e Oreo passa la certificazione FCC : Un nuovo dongle con Android TV, dalle forme che ricordano decisamente quelle di Chromecast e con il logo di Google, passa la certificazione presso la FCC statunitense. L'articolo Un nuovo dongle Android TV con logo Google e Oreo passa la certificazione FCC proviene da TuttoAndroid.