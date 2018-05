Andrea Butturini Chi è? L' inedito è La risposta | il pubblico lo esalta

La Risposta di Andrea Butturini in duetto con Cristina Scabbia in Under Pressure chiude la finale dopo Dream On (video) : Andrea Buttirini in duetto con Cristina Scabbia porta il mito dei Queen con Under Pressure. Non ci si poteva aspettare diversamente, vista la sua vocalità, che ha espresso anche nell'inedito La Risposta. Il brano conta sulla partecipazione attiva della sua coach Cristina Scabbia, che ha prodotto l'inedito portato in finale. La prima fase di gara è stata arricchita anche con l'interpretazione di una cover, individuata per lui in Dream On ...

THE VOICE OF ITALY 2018 - FINALE/ Diretta e vincitore : Maryam Tancredi favorita - ma Andrea Butturini... : The VOICE of ITALY 2018, Diretta FINALE 10 maggio: inediti e duetti per i finalisti. Omaggio al dj svedese Avicii, ospite della serata Mihail e Betta Lemme. Chi sarà il vincitore?(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:40:00 GMT)

Andrea BUTTURINI/ Chi è? Battutine bollenti di Cristina Scabbia su Francesco Renga (The Voice of Italy 2018) : ANDREA BUTTURINI finalista a The Voice of Italy 2018: chi è? Il 23enne bresciano all'assalto della vittoria finale nella quinta edizione del talent show canoro della Rai(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:24:00 GMT)

Andrea Butturini/ Chi è? Polemica Cristina Scabbia-Francesco Renga (The Voice of Italy 2018) : Andrea Butturini finalista a The Voice of Italy 2018: chi è? Il 23enne bresciano all'assalto della vittoria finale nella quinta edizione del talent show canoro della Rai(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 21:39:00 GMT)

Andrea Butturini Finale The Voice 2018 : tutte le esibizioni VIDEO : Andrea Butturini Finale THE Voice 2018. Giovedì 10 maggio in diretta su Rai 2 è andata in onda la Finale di The Voice of Italy 2018. Tra i finalisti abbiamo visto anche Andrea Butturini per il Team Cristina Scabbia. IL RIASSUNTO DELLA Finale Andrea Butturini Finale The Voice 2018: le esibizioni Durante l’ultima puntata dell’edizione 2018 del talent show targato Rai 2, i quattro finalisti Beatrice Pezzini (Team J-Ax), Maryam Tancredi ...

Andrea BUTTURINI/ Finalista a The Voice of Italy 2018 : voglia di riscatto per il Padre : ANDREA BUTTURINI Finalista a The Voice of Italy 2018: il 23enne bresciano all'assalto della vittoria finale nella quinta edizione del talent show canoro della Rai(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 09:29:00 GMT)

The Voice 2018 - Andrea Butturini con La Risposta : testo e audio inedito : Andrea Butturini LA Risposta. Andrea Butturini è uno dei finalisti di The Voice 2018, il talent show di Rai 2. Il giovane gareggerà nell’ultima puntata giovedì 10 maggio per il Team Cristina Scabbia. Per la prima volta durante la Finale in diretta, Andrea si esibirà dal vivo con il suo singolo inedito La Risposta Ecco di seguito testo e audio della canzone. LEGGI LE ANTICIPAZIONI DELLA FINALE DI #THEVoice2018 Gli altri inediti ...

Andrea Butturini finalista con Cristina Scabbia emoziona Tra così sbagliato e Dentro Marilyn (video) : Andrea Butturini finalista con Cristina Scabbia conferma le preferenze della coach outsider della nuova edizione di The Voice of Italy. Sono due voci nere ad aprire la Battle di Cristina Scabbia, outsider di questa edizione del programma. Si parte immediatamente con Elisabetta Eneh e Laura Ciriaco, che si sono fronteggiate su un pezzo degli Eurythmics feat. Aretha Franklin individuato in Sisters are doin't for themselves. La scelta non è ...

The Voice of Italy 2018 - team e eliminati/ Semifinali - diretta 3 maggio : Andrea Butturini su Elisabetta Eneh : The Voice of Italy 2018, diretta semifinale 3 maggio: chi saranno i quattro finalisti dei team scelti da Francesco Renga, J-Ax, Cristina Scabbia e Al Bano?(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 23:33:00 GMT)

The Voice 2018 Knock Out : Andrea Butturini alle Battle per il Team Cristina Scabbia : THE Voice 2018 Knock OUT Team Cristina Scabbia PRIMO GRUPPO. La sesta puntata di The Voice Of Italy 2018 di giovedì 26 aprile è stata la seconda che ha visto i talenti sfidarsi nelle Knock Out per aggiudicarsi un posto alla Battle. SCOPRI TUTTO SU #THEVoice2018 The Voice 2018 Knock Out: Andrea Butturini alle Battle per il Team Cristina Scabbia Durante il secondo Knock Out abbiamo visto il Team Cristina Scabbia suddiviso in due ...

L’omaggio rivisitato di Andrea Butturini a De Andrè conquista Cristina Scabbia ma non Francesco Renga (video) : L'omaggio rivisitato di Andrea Butturini a De Andrè conquista Cristina Scabbia: il concorrente dell'unico team capitanato da una donna si è aggiudicato un posto nella semifinale di The Voice. Secondo ed ultimo appuntamento con i Knock Out di The Voice, i coach hanno ultimato le proprie scelte all'interno dei rispettivi team, scegliendo gli ultimi semifinalisti del talent. Andrea Butturini ha proposto al pubblico ed ai coach Amore che ...