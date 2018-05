Ancora allarme incendio su bus a Roma | due sos in centro

Allarme frane : Ancora isolati tre paesi in Lombardia : I paesi turistici di Madesimo e Campodolcino (Sondrio) restano ancora isolati dal resto della Lombardia dopo la frana all’altezza del Santuario di Gallivaggio, in territorio comunale di San Giacomo Filippo. Oggi c’e’ stata una breve finestra di apertura della statale 36 dello Spluga, fra le 19 e le 20.30, e poi e’ di nuovo scattata la chiusura e, al momento, sono isolate circa 1500 persone, compreso alcuni residenti nelle ...

Amaurys Perez / Allarme all'Isola dei Famosi 2018 : il naufrago Ancora assente nel daytime - rientrerà davvero? : Amaurys Perez sta male all'Isola dei Famosi 2018, rendendo necessari dei controlli medici. La sua assenza nella spiaggia si fa sentire: rientrerà come promesso?(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 08:24:00 GMT)

Lavoro : Capone (Ugl) - disoccupazione giovanile è Ancora allarme sociale : Roma, 4 apr. (AdnKronos) – “La disoccupazione giovanile, in particolare nel sud Italia, è un vero allarme sociale, per la quale il prossimo Governo deve intervenire per ridare un futuro al Paese. Siamo ancora di fronte agli effetti sfavorevoli del Jobs Act che, di fatto, ha solo inciso sull’aumento dei contratti a termine, come si evince anche dai dati Istat”. Ad affermarlo in una nota è Paolo Capone, il segretario ...

Mauro Donato - il fotoreporter torinese Ancora detenuto in Serbia : “È allarme per le sue condizioni psicofisiche” : È in carcere dal 16 marzo scorso e il suo stato di salute sta peggiorando. A lanciare l’allarme per il fotoreporter torinese Mauro Donato, arrestato in Serbia con l’accusa di aver aggredito tre profughi afghani, sono i familiari e l’avvocato Alessandra Ballerini. “Nonostante l’accusa sia stata immediatamente smentita dalle stesse vittime che non hanno riconosciuto in Mauro il loro aggressore e da numerose altre testimonianze ...

Ragusa - rissa in piazza San Giovanni : Ancora grido d'allarme : rissa in piazza San Giovanni a Ragusa. Continua il grido d'allarme. La Nicita chiede intervento dell'Amministrazione comunale.