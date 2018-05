Anche Pete Hines di Bethesda commenta le voci su RAGE 2

San Gennaro - sangue sciolto : il miracolo si ripete Anche a maggio : Il sangue di San Gennaro era già sciolto nella sua teca quando il cardinale Sepe si è recato nella cappella del tesoro per prelevare l'ampolla in vista della processione consueta di maggio, terzo e ...

Ferzan Ozpetek presenta Napoli Velata in DVD : "Amo la sala - ma Anche la visione casalinga ha i suoi rituali" : Per Ozpetek andare a Napoli è stato scoprire le vere radici della cultura italiana : " Dal cibo di Napoli si impara molto: il cibo, come in ogni parte del mondo, è sempre legato alle persone, non è ...

Ripete la super rovesciata con la Juve : Ronaldo show Anche in allenamento : Cristiano Ronaldo replica lo show. A filmarlo sono le telecamere del Real Madrid. In allenamento il fuoriclasse portoghese si Ripete. La rovesciata al volo che ha fatto alzare in piedi i fan ...

“Condom snorting challenge” - l’ultima folle moda che può uccidere. Ha contagiato i ragazzi di tutto il mondo che - pur di farsi notare - sono pronti a qualunque cosa - Anche a fare “questo”. Sapete già di cosa si tratta? Le immagini sono terribili : Si chiama “Condom snorting challenge” ed è l’ultima folle moda che sta contagiando i teenager di tutto il mondo. E pensare che noi, alla loro età, ci divertivamo ad attaccare le figurine e a suonare i campanelli. Certo, saremo vecchi decrepiti ma questa gioventù di oggi è folle, per non dire peggio. Comunque, Sapete di che si tratta? In che consiste questa sfida? Meglio sedersi perché la verità sconvolge. In pratica questi ragazzini – per il ...

Giro delle Fiandre 2018 : Peter Sagan - neAnche a dirlo - il grande favorito. Attaccherà o correrà di rimessa? : Se qualcuno si attendeva una dimostrazione di forza in questi giorni, Peter Sagan non ha voluto tradire le attese e l’ha subito messa in strada. L’inizio di stagione non era stato convincente, ma, arrivato il periodo più importante di questa prima parte del 2018, quello delle Classiche del Nord, lo slovacco tre volte campione del mondo sembra aver trovato la condizione ideale. L’obiettivo è ovviamente quello di una clamorosa ...

Rocco Siffredi a Peter Gomez : "Crocifiggono Lapo Elkann - ma Anche i politici vanno a trans" : A La confessione , programma di Peter Gomez su Nove di Discovery, Rocco Siffredi difende a spada tratta il rampollo di casa Agnelli, Lapo Elkann. Non solo lancia un affondo alla mondo della politica ...

Tirreno-Adriatico 2018 : Marcel Kittel vince Anche a Fano - rimonta spettacolare di Peter Sagan : Marcel Kittel spazza via ogni dubbio: con la seconda vittoria in due tappe per velocisti alla Tirreno-Adriatico, il tedesco della Katusha-Alpecin ha confermato la buona condizione di forma e meccanismi finalmente sistemati con la nuova squadra dopo una prima parte di stagione in cui faceva fatica addirittura a disputare le volate. Pronti via e quattro uomini si sono avvantaggiati sul resto del gruppo: Marcus Burghardt (Bora-Hansgrohe), Krists ...

Strade BiAnche 2018 : i favoriti. Michal Kwiatkowski per il bis - Peter Sagan vuole il trionfo in maglia iridata : Uno scenario emozionante, che sarà reso sicuramente ancor più bello dalle tante nevicate di questi giorni. Tutto pronto per la Classica del Nord più a Sud d’Europa: la Strade Bianche, con partenza ed arrivo in quel di Siena, che si disputerà sabato. Una startlist di livello altissimo per una delle corse più attese del calendario World Tour: in tanti andranno a caccia del trionfo in Piazza del Campo dopo aver percorso moltissimi tratti di ...

Ciclismo - Strade BiAnche 2018 : Peter Sagan sarà l'uomo da battere? : Il tre volte campione del mondo si presenterà però, ancora una volta, al via da favorito . Il capitano della Bora-hansgrohe, infatti, si presenterà sicuramente con condizioni fisiche discrete , ...