Anche Letta contro Donnarumma | Pensi a fare la maturità | non ai soldi

Germania - Andrea Nahles eletta presidente della Spd. E’ la prima donna. “Manca solidarietà - Anche nel partito” : Andrea Nahles è stata eletta presidente dei socialdemocratici tedeschi con il 66,35% dei consensi. È la prima donna che raggiunge questo incarico nell’Spd. “La solidarietà è quello che più manca in questa società neoliberale globalizzata. Siamo onesti, questo vale anche per l’Spd”. Queste le parole pronunciate pochi minuti prima dalla neo-segretaria nel suo intervento al congresso straordinario dei socialdemocratici come candidata ...

Milano Design Week 2018 - Anche Diletta Leotta a Casa Sky Q : Diletta Leotta, volto della Serie B di Sky Sport, ha visitato la speciale installazione allestita al BASE Milano per celebrare la settimana della Design Week . Sky Italia è presente all'edizione 2018 ...

Lombardia - primo giorno di scuola in Consiglio : molti neoeletti - Anche Lady Carabina e l'ex valletta di Biscardi : Su ottanta presenti solo 21 donne. Alessandro Fermi eletto presidente. Al Pirellone è iniziata l'era Fontana

Attività sportiva dilettantistica : dal 2018 Anche come impresa _ 2 : ... se a fronte della possibilità di far lucro si introduce per la prima volta un prelievo fiscale anche sull'Attività istituzionale delle società sportive dilettantistiche, i , …, benefici che lo sport ...

Badanti picchiano l'anziana allettata : botte e minacce nel cambio biAncheria : Vessavano e picchiavano la 75anne inferma che avrebbero invece dovuto accudire. A Trapani la polizia ha arrestato due Badanti ritenute responsabili di violenze sia fisiche che psicologiche nei...

Elezioni 2018 - le urne bocciano la Buona scuola e i suoi alfieri : Fedeli e Malpezzi sconfitte - neAnche eletta la Puglisi : Dalla ministra che ha raccolto l’eredità della riforma, provando a correggerla senza mai rinnegarla, alle responsabili scuola del Pd che l’avevano firmata: le urne bocciano la Buona scuola. Stavolta senza appello. Già alle ultime amministrative la protesta dei docenti aveva condizionato il centrosinistra, ma ora alle Politiche, nel generale fallimento del Partito Democratico, tutti i parlamentari legati all’ultimo corso del Miur hanno rimediato ...

Colpo basso a Renzi : Anche Letta si iscrive al 'partito di Gentiloni' e rafforza i non renziani nel Pd : Ci mancava solo Enrico Letta. E' arrivato, alla vigilia del 4 marzo. Dalla Polonia dove l'ex premier si trova in visita, ad incontrare Adam Michnik, editore e saggista, voce dell'anti-comunismo e dell'anti-totalitarismo polacco, parte il tweet di endorsement a Paolo Gentiloni, un tweet che non nomina il Pd e che guarda al dopo-elezioni. Meglio: guarda a un centrosinistra unito, cruccio di tutti i 'padri nobili' che hanno fatto un endorsement per ...