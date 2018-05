Amici 2018 eliminati sabato 12 maggio | a rischio anche Einar e Biondo? Tutti preoccupati

Amici 2018 - la vincitrice del ballo è Lauren? Carmen rischia : La vincitrice di ballo di Amici 2018 sarà Lauren Celentano? In gara sono rimasti in due, per quanto riguarda il circuito danza, e fra loro c'è il vincitore: Lauren dovrà vedersela con Bryan, che tra l'altro ha anche chiesto di cambiare squadra per avere un confronto diretto con la ballerina che fino a pochi giorni fa era la sua compagna di squadra. Questa scelta ce la saremmo aspettata dalla produzione stessa, per avere un ballerino in ogni ...

Amici 2018 : Bryan passa nella squadra dei bianchi! : Nel daytime di Amici sono spuntate delle novità che cambieranno il corso delle due squadre. Due ballerini della squadra Blu nella prossima puntata del serale saranno in due squadre diverse e quindi affronteranno la gara separati e non più come compagni di squadra. Ecco cosa è successo! Dopo le quattro eliminazioni avvenute nella scorsa puntata del serale, tra le due squadre si è verificato un disequilibrio. nella squadra dei Bianchi sono ...

Ballando con le stelle 2018/ Milly Carlucci : “Se Maria m’invitasse ad Amici? Non posso - il sabato lavoro!” : Ballando con le stelle 2018, Milly Carlucci intervistata da Gay.it, parla del programma e della presunta compentizione: “Se Maria m’invitasse ad Amici? Non posso, il sabato lavoro!”.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 06:57:00 GMT)

Amici serale 2018/ Ed. 17 : Irama vincitore? I pronostici dalla sua parte : Amici serale 2018, ed. 17: Irama sarà il vincitore del talent show di Maria De Filippi? I pronostici sono tutti dalla sua parte e i fans fanno il tifo per lui.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 05:45:00 GMT)

Video e testo di Nera di Irama - il nuovo brano inedito ad Amici 2018 gli dona la terza vittoria : Nera di Irama viene presentato su Canale 5, nel corso del quinto serale di Amici di Maria De Filippi. Il cantante è in gara nella squadra bianca, nella categoria del canto. Nel programma Mediaset ha già presentato diversi inediti e l'ultimo in ordine di tempo si intitola Nera. Nera di Irama ha risuonato su Canale 5 nel corso dell'ultima diretta di Amici 2018 dello scorso 5 maggio e ha donato all'artista il trionfo della puntata, per la terza ...

In ospedale dopo Amici 2018 : "È tutto ok" - ecco cosa sta succedendo : Marco Bocci è in ospedale e tutti i fan sono molto preoccupati per lui, così come lo è il pubblico di Amici 2018, dove è impegnato nella commissione esterna. Non si conoscono i dettagli del malore dell'attore, se di malore possiamo parlare, ma da qualche giorno non si sentiva bene e lo sapevamo anche perché non ha potuto presenziare alla puntata del Serale di sabato 5 maggio. La sua poltrona è stata occupata da Emma Marrone per l'occasione, ma ...

Biondo Amici 2018 : età - canzoni - biografia e vero nome del cantante : Tra i giovani promettenti di Amici 2018 rientra Biondo, il cantautore rap di origine romana che finora ha incantato il pubblico con i suoi testi al contempo forti e romantici. Siete curiosi di scoprire di più su questo protagonista de serale di Amici 2018? A seguire troverete tutte le informazioni sulla sua biografia; chi è Biondo e che mestiere voleva intraprendere prima di entrare all’interno della scola più spiata d’Italia? vero nome di ...

Bryan cambia squadra - Amici 2018/ Le critiche dal web : “E’ tutto giostrato dalla produzione” : Bryan Ramirez cambia squadra ad amici 17 e passa da quella Blu alla squadra dei Bianchi. Per quale motivo? "Per potermi confrontare con una ballerina come Lauren"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 23:35:00 GMT)

Amici 2018 eliminati sabato 12 maggio : a rischio anche Einar e Biondo? Tutti preoccupati per Carmen ed Emma : Chi saranno gli eliminati di Amici 2018 di sabato 12 maggio? L'assenza delle anticipazioni fanno stare sulle spine Tutti gli spettatori del talent show, ma in particolare i fan di Emma e Carmen: una delle sue sarà eliminata, come ormai avrete saputo pur non avendo visto, magari, la puntata di sabato scorso. Noi vogliamo sperare fino all'ultimo che questa assurda sfida venga annullata, che questi giorni di riflessione portino Maria De Filippi a ...

