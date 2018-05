Amici 17 | nuovo meccanismo | ecco come saranno le nuove eliminazioni

Video e testo di Nera di Irama - il nuovo brano inedito ad Amici 2018 gli dona la terza vittoria : Nera di Irama viene presentato su Canale 5, nel corso del quinto serale di Amici di Maria De Filippi. Il cantante è in gara nella squadra bianca, nella categoria del canto. Nel programma Mediaset ha già presentato diversi inediti e l'ultimo in ordine di tempo si intitola Nera. Nera di Irama ha risuonato su Canale 5 nel corso dell'ultima diretta di Amici 2018 dello scorso 5 maggio e ha donato all'artista il trionfo della puntata, per la terza ...

Amici 17 - Bryan è il nuovo ballerino della squadra Bianca : Bryan Ramírez cambia squadra ad Amici 17 Una puntata davvero scioccante quella andata in onda sabato scorso dove ad abbandonare il programma sono stati ben quattro concorrenti. I ballerini Luca e Valentina e il cantante Zic per la squadra Bianca e Matteo interprete dei Blu. Così i Bianchi vedono perdere tutti i danzatori dopo l’ultimo appuntamento. Per questo motivo, per la seconda volta in questa edizione del talent show di Canale 5, un ...

Gossip : Emma Marrone ed Elisa di nuovo insieme sul palco di Amici 17 Video : Maria De Filippi ci riprova: dopo aver tentato invano di battere 'Ballando con le Stelle' puntando sul Gossip tra Emma Marrone e Stefano De Martino, sabato 5 maggio la conduttrice ha proposto al pubblico di Canale 5 un'altra amatissima accoppiata. Tramite le 'Instagram Stories' della cantante salentina, infatti, si è saputo che durante la quinta puntata del serale di Amici 17, sul palco si sarebbero ritrovate lei e la collega Elisa Toffoli: dopo ...

Ermal Meta canta ad Amici col piccolo Giuseppe/ Video - si commuove di nuovo il cantante albanese : ecco perché : Ermal Meta canta ad Amici col piccolo Giuseppe, Video, si commuove di nuovo il cantante albanese: ecco perché. Nuova esibizione assieme per Meta e il suo giovanissimo fan(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:54:00 GMT)

Amici come prima : De Sica e Boldi di nuovo insieme a Natale : Colpo di scena: Massimo Boldi e Christian De Sica tornano recitare insieme. La coppia d'oro del cinema italiano sarà protagonista di Amici come prima, a distanza di tredici anni dall'ultimo cinepanettone di cui sono stati protagonisti, Natale a Miami. De Sica si occuperà anche della regia.Il film, prodotto da Indiana in collaborazione con Medusa Film, che ne è anche il distributore, uscirà a Natale nel weekend più importante per il botteghino ...

