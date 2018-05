Ambiente | lupi ‘ibridi’ | incontro ravvicinato in Abruzzo

meteoweb.eu

(Di giovedì 10 maggio 2018) Li chiamano‘ibridi‘ e sono un incrocio tra cane e lupo, nati dall’accoppiamento di queste due specie, con le caratteristiche genetiche al 95-96% del lupo e solo del 4% del cane. Rappresentano un serio problema per la conservazione della specie deitanto che nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si stima che la popolazione degli ibridi il 20%. E proprio nella Riserva naturale del Lago di Penne, in provincia di Pescara, che confina con il Parco nazionale del Gran Sasso, si inaugura oggi l’Area faunistica deiibridi. La prima del genere in Italia. Oggi a partire dalle 17 si svolgerà l’evento “con il lupo” con il saluto del sindaco di Penne Mario Semproni e, tra gli altri, Fernando Di Fabrizio direttore della Riserva naturale del Lago di Penne, Igino Chiucchiarelli dell’Ufficio Parchi e Riserve della ...