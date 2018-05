Ambiente | Legambiente | “Servono nuove misure Ue contro i pesticidi”

LegAmbiente : da ISPRA dati preoccupanti sui pesticidi nelle acque : “I dati del rapporto ISPRA sulla presenza di pesticidi nelle acque mettono in luce una situazione sempre più preoccupante che contribuisce in maniera determinate all’inquinamento che ancora oggi grava su fiumi, laghi e falde“: lo ha dichiarato Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente, in riferimento ai dati diffusi oggi dall’ISPRA nel rapporto sulla presenza di pesticidi nelle acque. La contaminazione del 67% ...

Palermo : LegAmbiente - bene nuove linee tram : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Con la presentazione dell’idea progettuale vincitrice del concorso internazionale per le sette nuove linee del tram, Palermo avvia quella transazione piena verso la mobilità sostenibile e condivisa che doterà la città di un sistema di trasporto pubblico di massa realme

Sicilia : dossier LegAmbiente con 12 siti 'da salvare' : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - Un dossier - 'La bella Sicilia da salvare' - che passa in rassegna dodici siti Siciliani di proprietà pubblica e dieci privati abbandonati dalle istituzioni e lasciati all'incuria e ai vandali. Il dossier è stato presentato oggi nell'ambito della campagna lanciata da Le

Sicilia : dossier LegAmbiente con 12 siti 'da salvare' (2) : (AdnKronos) - Nel dossier sono inseriti anche dieci beni di proprietà privata per i quali però, evidenzia il presidente di Legambiente Sicilia, "la situazione è più complicata. La Regione dovrebbe o sollecitare i proprietari a mettere in sicurezza le strutture o provvedere ad acquistarle". Caso embl

Mafia : LegAmbiente Sicilia - ancora presente - non abbassare la guardia : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) – “Peppino Impastato ha lottato contro la Mafia sbeffeggiandola, ha spinto i giovani ad amare la cultura e la bellezza in un periodo in cui la parola Mafia non veniva neanche pronunciata. Domani, al corteo ricorderemo l’uomo che ha cercato di svegliare le coscienze, tenendo ben presente che il suo insegnamento è ancora oggi più che mai attuale. Molti mafiosi sono in carcere o morti, ma la cultura ...

Progetto promosso da LegAmbiente sulla piattaforma di crowdfunding : Un'iniziativa che parte "dal basso" per richiamare l'attenzione della popolazione digitale , e non solo, sul verde urbano, attivando così un processo di economia circolare dove tutto si rigenera, ...

Rischio idrogeologico - LegAmbiente : “Fango - il modello Sarno venti anni dopo” : La realizzazione di una rete di circa 20 km di canalizzazioni e un sistema di 11 enormi vasche di raccolta costato oltre 400 milioni di euro, quasi 2,5 la spesa iniziale prevista di 161 milioni di euro e oggi, causa il vuoto legislativo, sono lasciati senza senza manutenzione e ostruiti da fango, terreno e dove si sono accumulati rifiuti di ogni genere. Appare inoltre evidente come il solo ricorso al mero calcolo idraulico per la realizzazione ...

In diretta Rai da Scicli - LegAmbiente e Corepla rilanciano il messaggio di tutela ambientale e salvaguardia del mare : ... come ha fatto in questi anni l'Italia che è stata in grado di giocare un ruolo da apripista, e promuovere la diffusione dell'economia circolare che nella Penisola ha trovato un terreno fertile. Allo ...

“Se butti male…finisce in mare” : bilancio finale per il progetto di LegAmbiente e Corepla : Il problema dei rifiuti spiaggiati riguarda molti lidi siciliani. A confermarlo sono i dati finali di “Se butti male… finisce in mare”, il progetto educativo di Legambiente e Corepla - il Consorzio nazionale...

Allarme LegAmbiente : “Ibis sacro invasivo nel Delta del Po” : Gli ibis sacri (Threskiornis aethiopicus) rappresentano “una seria minaccia” per la fauna autoctona del Delta del Po. Perché sono predatori onnivori, si nutrono di anfibi, crostacei, piccoli roditori, molluschi, pesci, lombrichi, insetti nonché uova e pulcini di altre specie di uccelli nativi come sterne, garzette, anatre, uccelli marini e uccelli di palude. A lanciare l’Allarme sulla presenza di questo uccello di palude dal ...

Amianto - dossier di LegAmbiente : “In Italia bonificato il 2% degli edifici. Lazio e Trentino non hanno piano di rimozione” : Ventisei anni dopo l’approvazione della legge che prevedeva la rimozione dell’Amianto dagli edifici, solo il 2% delle strutture è stato bonificato. E il dato è per difetto, visto che alcune Regioni non hanno nemmeno completato le attività di censimento. È la fotografia scattata dall’ultimo rapporto Liberi dall’Amianto, realizzato da Legambiente e presentato in occasione della Giornata mondiale delle vittime ...

Lazio - LegAmbiente : “Erosione costiera devastante nelle spiagge” : “Da più parti sulla costa laziale, sono arrivate nei ultimi periodi le segnaLazioni di spiagge fortemente devastate dall’erosione invernale, tanto da aver lasciato arenili senza sabbia e strutture balneari quasi in acqua. A Fregene, nel comune di Fiumicino, le immagini più impattanti del fenomeno”. Così Legambiente Lazio in una nota in cui “chiede alla Regione l’immediata convocazione di un tavolo tecnico per poter ...