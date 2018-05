Alzheimer | arriva il percorso sensoriale

meteoweb.eu

: RT @Rosario_Strano: Alzheimer, arriva la mostra che ti fa vedere il mondo attraverso gli occhi del malato - Cenorava : RT @Rosario_Strano: Alzheimer, arriva la mostra che ti fa vedere il mondo attraverso gli occhi del malato - MarcoMariani_IT : RT @Rosario_Strano: Alzheimer, arriva la mostra che ti fa vedere il mondo attraverso gli occhi del malato - Rosario_Strano : Alzheimer, arriva la mostra che ti fa vedere il mondo attraverso gli occhi del malato -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Il suo sguardo sul mondo, i suoni che sente, il buio nella sua mente. Per capire la vita quotidiana e le emozioni di una persona conbisognerebbe essere nei suoi panni. Unmultipromette proprio questo: un viaggio nella realtà di chi è ostaggio della malattia che ruba i ricordi. Si chiama ‘in lab’ ed è un laboratorio itinerante – allestito all’interno della Residenza Vittoria di Korian Italia, a Brescia – che offre ai visitatori la possibilità di vivere in prima persona le alterazioni sensoriali con cui i pazienti devono fare i conti ogni minuto della loro esistenza: allucinazioni visive, suoni destrutturanti. Per capire fino in fondo cosa vuol dire. L’iniziativa è stata presentata oggi, giorno dell’inaugurazione ufficiale del progetto, nato da un’intuizione di Ivo Cilesi, consulente terapie non ...