Altro che Hollywood e #metoo | la libertà si conquista ogni giorno

Pensioni anticipate - Altro che quota 100 e 41 : rischio riforma peggiorativa? Video : Le ultime novita' sulla riforma delle Pensioni al 9 maggio 2018 [Video] non sono certo delle più rosee. I lavoratori ambivano ad un accordo tra M5S e Lega come segno di responsabilita' nei confronti dei cittadini per poter sperare nell’abolizione della Legge Fornero punto condiviso dai due leader. Ma è ormai chiaro che l’accordo difficilmente vi sara' e vi è il rischio di un Governo tecnico. Ma non solo, la Cgil di Modena ha indetto uno sciopero ...

Francesco Renga a DM : «Altro che paraculo. A The Voice 2018 sono stato finalmente me stesso» : Francesco Renga “sono stato talmente libero da essere riuscito a essere me stesso“. Francesco Renga ammette che, a The Voice 2018, qualcosa è cambiato. A differenza di quanto accaduto in altre sue esperienze televisive, stavolta il riccioluto cantautore ci ha confidato di essersi presentato senza maschere. Coi propri aneddoti e anche con quelle piccole ‘manie’ sulle quali ci si ride su. E chissà che questo atteggiamento ...

Chiama l’ospedale - ma viene presa in giro. Ne chiama un Altro : quello che trovano i medici è da incubo : “Sì, sì, prima o poi, un giorno, lei morirà, come tutti”. Stava male e per questa aveva chiamato il pronto intervento, ma Naomi Musenga, una ragazza di 22 anni di Strasburgo, non è stata creduta, anzi sbeffeggiata, dal servizio telefonico del pronto soccorso, che ha rifiutato di inviare un’ambulanza alle sue disperate richieste e adesso lei è morta. i fatti si sono svolti il 29 dicembre del 2017, quando la ragazza ha ...

Stefano De Martino - Alfonso Signorini smaschera la sua ultima balla : Altro che single - ecco con chi l'hanno visto : La storiella che Stefano De Martino continua a raccontare di essere cronicamente single è destinata a crollare dopo la rivelazione del settimanale Chi . Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini ...

Crollo dei mercati finanziari - Altro che spettro urne. Il problema è ancora una volta bancario : In oltre due mesi di crisi politica italiana i mercati non hanno battuto ciglio. Anzi, a ben vedere l’indice di Borsa (il Ftse Mib) si è portato al di sopra dei 24mila punti toccando i massimi registrati nel lontano luglio 2015 e realizzando la migliore performance di periodo tra gli indici europei. Significativo dunque che il calo di martedì 8 dell’indice di Borsa e il lieve innalzamento dello spread rispetto al bund tedesco (salito a quota ...

Meteo - Altro che primavera. Nuvole e temporali in tutta Italia almeno fino a giovedì : Quella appena iniziata sarà una settimana all'insegna della pioggia. Rovesci e temporali saranno una costante un po' in tutta Italia, specie sui rilievi, in Sardegna, al nord e sulla costa tirrenica.Questo non significa che pioverà 24 ore su 24, anzi. Non mancheranno anche delle belle parentesi soleggiate. Ma il maltempo sarà sempre in agguato, anche con forti grandinate o nubifragi, come già accaduto in diverse ...

Altro che e-commerce : ecco i servizi che fanno guadagnare Amazon : Il contributo maggiore alla redditività operativa arriva del mondo dei servizi Internet, riconducibili alla 'nuvola' tecnologica. In perdita le attività internazionali. In India la sfida con Alibaba

Sergio Mattarella - l'ultima indiscrezione : Elisabetta Belloni premier - il clone della Mogherini tutt'Altro che neutrale : E ora? Che nome farà Sergio Mattarella per il 'governo neutrale' destinato a schiantarsi a tempo record dopo i secchi 'no' di Matteo Salvini e Luigi Di Maio ? Il toto-premier impazza, i nomi sul ...

Governo - Meloni : no Monti-bis - no Altro colpo di Stato mascherato : "Nel 2011 era lo spread, ora l'aumento dell'Iva: cambiano le minacce ma la volontà di calpestare la sovranità popolare è la stessa. No ad un Monti-bis, no a governi tecnici, no ad un altro colpo di ...

Luigi Di Maio conferma che nel M5s sono dei ciAltroni : 'Decide Beppe Grillo - ma al voto credo che andremo con le stesse l : Sergio Mattarella propone un 'governo neutrale' e l'offerta viene rispedita al mittente da tutti, tranne il Pd. M5s, Lega e Giorgia Meloni rifiutano in toto quello che bollano come governo tecnico, ...

Campiello - presentazione con polemica. Scurati : Altro che Strega - è questo il premio più prestigioso : presentazione milanese con polemica per il premio Campiello: protagonista lo scrittore Antonio Scurati, vincitore del riconoscimento per 'Il sopravvissuto' e due volte finalista allo Strega. 'In ...

Milan - Altro che Belotti e Dzeko : ecco il colpo in attacco per il 2018/2019 Video : Il Milan ha assolutamente bisogno di un grande acquisto per rinforzare il reparto offensivo. Andrè Silva e Nikola Kalinic, infatti, hanno deluso moltissimo sia i tifosi rossoneri che la dirigenza, dal momento che nessuno dei due è arrivato in doppia cifra. Il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli ha messo nel mirino alcuni attaccanti di livello per la prossima stagione, come Andrea Belotti ed Edin Dzeko. Il primo viene valutato dal ...

