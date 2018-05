Alte prestazioni e un design tagliente | l' Xbox One X di Black Panther a tiratura limitata

eurogamer

(Di giovedì 10 maggio 2018) Microsoft ha lanciato un concorso che farà la felicità dei fan die diOne, dato che permette di vincere una bellissimaOne X aispirata al celebre supereroe sovrano del Wakanda.Questo esemplare diOne X è stato realizzato in soli 5 esemplari, include la copia del film in Blue Ray e due joystick, anch'essi a tema. Sfortunatamente il concorso è esclusivo per i residenti negli Stati Uniti, dove la pellicola si è dimostrata un successo assoluto. La speranza è che iniziative di questo genere possano arrivare anche nel vecchio continente, perché no, magari a tema Avengers: Infinity War. Chi vorrebbe unaOne X a tema Thanos?Come ricorda Microsoft la console probabilmente non sarà realizzata in vibranio, ma siamo certi che la vorreste comunque. Vi piace l'One X aa tema?Read more…