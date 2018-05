Alonso | McLaren indietro Ma è un buon inizio di stagione

Alonso - no alla Mercedes : “Voglio vincere in McLaren” : Alonso, no alla Mercedes: “Voglio vincere in McLaren” Alonso, no alla Mercedes: “Voglio vincere in McLaren” Continua a leggere

F1 McLaren - Alonso : «Non ci aspettiamo grossi miglioramenti» : Ha ammesso alla stampa spagnola il due volte Campione del Mondo. VERSO LA GARA ' Ogni week-end portiamo dei piccoli aggiornamenti sull'auto, ma non ci aspettiamo un grosso step in avanti durante il ...

F1 - Diario Gol : «Alonso pronto a lasciare la McLaren» : TORINO - Alonso pronto a lasciare la McLaren al termine di questa stagione? L'indiscrezione arriva dalla spagna e da Diario Gol, che vede il pilota lontano dalla scuderia inglese alla fine del 2018. ...

F1 - dalla Spagna : nel 2019 Alonso lascerà la McLaren : In caso di addio del due volte campione del mondo, il probabile sostituto alla guida della vettura inglese verrebbe messo Lando Norris, l'attuale pilota di riserva della McLaren. ADDIO? - Questo non ...

Formula 1 - Alonso : 'Vorrei una F1 più imprevedibile. McLaren - prossimi due mesi cruciali' : Speriamo di poter migliorare la macchina e se non saremo competitivi per il Mondiale, speriamo di toglierci almeno qualche soddisfazione ", conclude il due volte campione del mondo. MONDIALE F1, ...

F1 McLaren - Alonso : «Ci servono intelligenza e coerenza» : ROMA - Il quinto posto di Fernando Alonso nel Gran Premio di apertura del Campionato del Mondo di Formula 1 è stato il risultato di un mix fatto da una grande gestione della macchina, una strategia di successo, le caratteristiche del circuito e i problemi di Haas e Bottas. Un ottimo punto ...

F1 - Mondiale 2018 : rivoluzione Renault per la McLaren. Fernando Alonso confida nella rinascita - ma i problemi restano : “E’ finalmente il momento di correre! Non è la prima volta che gareggio quest’anno, ovviamente, dopo aver corso nella 24 Ore di Daytona, e ho una stagione piuttosto impegnativa, ma sono davvero entusiasta di essere al volante della MCL33 nel primo Gran Premio dell’anno”. Non vede proprio l’ora Fernando Alonso di calarsi nell’abitacolo della sua McLaren ed iniziare un Mondiale di F1 che dovrà essere quel del rilancio per lui ed ...

Formula 1 - McLaren : Alonso e Vandoorne testimonial di un infradito 'Halo edition' : E' uno dei team più attesi al via del Mondiale 2018. La McLaren , dopo i tanti problemi delle ultime stagioni, ha cambiato il motore - passando da Honda a Renault - e spera presentarsi al via del GP d'...

F1 McLaren - Alonso ci crede : «A 4 decimi dalle migliori colmo il gap» : TORINO - 'Ho solo bisogno di una macchina che sia a due, tre o quattro decimi dalla migliore, a quel punto me la potrò giocare' . Alonso dimostra tutto il suo ottimismo in vista della nuova stagione, ...

F1 McLaren - Alonso : «Dopo l'anno scorso volevo dedicarmi ad altro» : DELUSIONE Alonso, campione del mondo di Formula 1 con la Renault nel 2005 e nel 2006, ha vissuto con grande frustrazione le sue ultime tre stagioni con la McLaren. Tanto che la squadra gli ha ...

F1 McLaren - Alonso : «È il momento di divertirsi in gara» : TORINO - Fernando Alonso, nonostante i problemi palesati in alcune giornate negli ultimi test a Barcellona, prova a guardare in maniera positiva all'esordio mondiale in Australia, come ha testimoniato ...