Allegri ' vincere non è la normalità'

Allegri - Juve e Inter devono vincere : ANSA, - TORINO, 27 APR - "Sarà una partita diversa da quella dell'andata: sia noi che loro dobbiamo vincere". Allegri presenta il derby d'Italia tra Juventus e Inter, domani sera a San Siro. "L'Inter ...

Inter-Juve - Allegri : 'Se vivremo questo mese con entusiasmo è probabile che vinceremo lo scudetto' : Dopo il ko contro il Napoli che ha ridotto ad un solo punto il vantaggio dei bianconeri sulla squadra di Sarri, la Juventus si gioca gran parte dello scudetto nel match di San Siro contro l'Inter, in ...

Inter-Juventus - Allegri : “Servirà serenità. Ecco come vinceremo lo scudetto. Su Dybala dico…” : Inter-Juventus- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la sfida di domani tra Inter e Juventus. SERVIRA’ SERENITA’ “Non dobbiamo essere pensierosi: più lo siamo e meno giochiamo bene. C’è da giocare una partita di calcio. Nell’ultimo periodo abbiamo fatto delle buone partite. A Crotone abbiamo fatto una brutta partita e abbiam preso un […] L'articolo Inter-Juventus, Allegri: ...

Juve - Allegri è convinto : “lavoriamo per vincere” : “I processi, le colpe, le ipotesi non contano. Conta solo continuare a lavorare per vincere!”. Così Massimiliano Allegri, su Twitter, nel commento posticipato di molte ore rispetto alle sue abitudini. Il cinguettio ha raccolto però una valanga di critiche da parte dei tifosi bianconeri, sulla falsariga dei commenti fatti ieri a caldo all’Allianz Stadium. Gli Juventini si rivelano delusi dall’atteggiamento della squadra ...

Allegri : "Lavoriamo per vincere" : 'I processi, le colpe, le ipotesi non contano. Conta solo continuare a lavorare per vincere!'. Così Massimiliano Allegri, su Twitter, nel commento posticipato di molte ore rispetto alle sue abitudini. ...

Juventus - Allegri non vuole distrazioni : "Crotone più decisiva che contro il Napoli. Futuro? Pensiamo a vincere" : Bianconeri a caccia dei tre punti a Crotone per affrontare con serenità il faccia a faccia con il Napoli che nel fine settimana può ipotecare il 7° scudetto di fila. Ciò che più conta alla vigilia ...

JUVENTUS - Allegri/ “Dimentichiamo il Real Madrid : abbiamo il 7° Scudetto da vincere” : JUVENTUS, conferenza stampa di ALLEGRI: “Buffon esempio da 20 anni, Oliver ha fatto come al gioco del Monopoli”. Il tecnico bianconero ha parlato poco fa in vista della gara di Serie A(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 15:12:00 GMT)

Benevento-Juventus - Allegri : “Dobbiamo vincere assolutamente. Higuain e Chiellini? Forse riposeranno. Sulla Champions dico che…” : Benevento-Juventus, Allegri-Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato tra Benevento e Juventus. Il tecnico ha sottolineato l’importanza del match di domani e ha evidenziato il percorso bianconero in Europa. “DOBBIAMO vincere ASSOLUTAMENTE…” Allegri ha così commentato: “È una partita di campionato da non sbagliare, dobbiamo vincere assolutamente. Il Benevento ...

Ibrahimovic : 'Juventus-Milan? Allegri sa cosa fare per vincere' : TORINO - Zlatan Ibrahimovic si è presentato alla stampa. Il nuovo attaccante dei Los Angeles Galaxy ha risposto ai giornalisti arrivati da tutto il mondo. Tra questi anche quelli svedesi e italiani: ' Il Mondiale? Se voglio ci sarò '. E poi: ' La mia età? Non vi preoccupate, quando sono andato in Inghilterra mi davano per finito ma in tre mesi ho ...

Juventus Spal - Allegri/ Le parole del mister alla vigilia del campionato : "Pensiamo a vincere" : Juventus, Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa: obiettivo battere la Spal, sulla sfida col Real Madrid il tecnico mostra stimoli ed entusiasmo.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 19:59:00 GMT)

Juventus-Atalanta - Allegri : “Il Napoli non mollerà - domani dobbiamo vincere. Gioca Dybala e…” : Juventus-Atalanta, Allegri- Dopo la vittoria contro l’Udinese, la Juventus si prepara al match di recupero contro l’Atalanta. domani, alle ore 18:00, i riflettori dell’Allianz Stadium si illumineranno sulla sfida tra bianconeri e nerazzurri. Allegri, in conferenza stampa, è stato chiaro: “Servirà una Juventus attenta perchè il Napoli non mollerà fino alla fine”. “Napoli ANCORA IN […] L'articolo ...

Allegri : "Vincere - la Juve non ha scelta" : 'Domani non abbiamo scelta, dobbiamo prendere i tre punti: sarà una partita difficile'. Allegri chiede la vittoria alla Juve, attesa domani dall'Udinese: 'Loro - ha spiegato il tecnico - sono una ...