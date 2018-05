Allegri-Higuain | alta tensione | il tecnico bianconero svela un retroscena sul Pipita

calcioweb.eu

: C'è spazio anche per #Higuain, fuori #Dybala, abbracciato da #Allegri. #JuveMilan #TIMCupFinal - rtl1025 : C'è spazio anche per #Higuain, fuori #Dybala, abbracciato da #Allegri. #JuveMilan #TIMCupFinal - forumJuventus : TS: 'Con il numero 10 si rivede il 4-2-3-1. Contro il Bologna Allegri potrebbe schierare Higuain supportato dal tri… - romeoagresti : #Allegri: “#Dybala e #Higuain giocano, devono realizzare i goal scudetto”. @GoalItalia #JuveBologna -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Nella gara di ieri è andata in scena la finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan, successo per la squadra di Massimiliano, 4-0 il risultato finale ma partita nettamente condizionata dagli errori del portiere Donnarumma, punteggio che può essere considerato bugiardo. Scelte a sorpresa dell’allenatore, in panchina l’attaccante Gonzaloche non ha gradito la decisione, la conferma è arrivata direttamente da: “Dovevo sceglierne undici e ho pensato di lasciarlo fuori perché pensavo che sarebbe stato utile a gara in corso, anche se per fortuna non c’è stato bisogno. Non dimentichiamoci cheha dato la zampata al campionato col suo goal all’Inter. Una decisione maturata già sabato contro il Bologna. Non l’ha presa bene ma è normale, parliamo pur sempre di una finale. Come lui anche altri dieci che erano in ...