Allarme rifiuti | Roma ' chiama' la Puglia per smaltire l' immondizia

Rifiuti non raccolti - l'Allarme di Asìa : 'Smaltite 800 tonnellate in meno' : Ancora cinque giorni drammatici sul fronte Rifiuti mentre è ormai imminente la riapertura della linea del bruciatore di Acerra ferma per manutenzione. Complici le festività, A2A , l'azienda che ...

Roma - Allarme della Asl : 'Rifiuti vicino alle scuole - rischio invasione topi' : Come i roditori possono sgattaio- lare per le strade, tra i rifiuti non raccolti, allo stesso modo posso- no colonizzare intere scuole dal momento che l'immondizia non ritirata troneggia da giorni all'...

Rifiuti a Casandrino - sos dei cittadini : Allarme igienico-sanitario : Casandrino. Nel perimetro urbano, soprattutto in via Cilea continuano a fare bella mostra le discarica abusive di Rifiuti. I cittadini della zona temono che le montagne di spazzatura, risulta di ...

Raccolta a singhiozzo - Allarme rifiuti : «Solo a metà maggio verso la normalità» : rifiuti: bisognerà aspettare metà maggio per tornare alla normalità. Dopo il 6 maggio riprenderà a funzionare la prima linea del termovalorizzatore di Acerra, che...

Allarme in Serbia : rifiuti tossici a lungo nascosti : La scoperta in Serbia di barili arrugginiti stipati dentro alcuni fienili e di misteriosi liquidi contenuti in vasche cementate dentro muri sta destando Allarme. Si pensa che tonnellate di rifiuti pericolosi e illegali di derivazione industriale siano nascosti in diversi punti del Paese, con rischi a lungo termine per l’ambiente e la salute dei cittadini. Il problema è venuto a galla proprio nel momento in cui la Serbia e altre nazioni dei ...

TORINO - INCENDIO DEPOSITO RIFIUTI PLASTICA/ Pianezza - video ultime notizie : nube tossica - Allarme e verifiche : Pianezza TORINO, INCENDIO ditta di recupero materie plastiche: video, ultime notizie e aggiornamenti sul maxi rogo che ha fatto scattare allerta ambientale. Rischio nube tossica(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 14:30:00 GMT)

Rifiuti : Allarme albergatori - Licata sommersa da discariche e volano disdette per l'estate (3) : (AdnKronos) - "Questi cumuli di Rifiuti si sono creati quando c'è stato in tutta la Sicilia l'emergenza perché la Regione aveva contingentato la spazzatura i Rifiuti da portare in discarica. Quando la situazione si è ristabilita, abbiamo chiesto alla Pea di fare un bando ponte per le utenze non dome

Rifiuti : Allarme albergatori - Licata sommersa da discariche e volano disdette per l'estate (2) : (AdnKronos) - “Una manifestazione che deve essere pacifica e nel solco della legalità – ci tengono a dire gli organizzatori - la nostra sarà una protesta rumorosa ma assolutamente civile e democratica”. L’appello è ai "cittadini comuni, alle massaie, ai pensionati, a tutti coloro i quali stanno soff