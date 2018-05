Alimenti | Coldiretti | record del decennio per i consumi di frutta e verdura

Alimenti - Coldiretti : scattano le multe per le etichette “fake” : scattano le multe per silenzi e bugie sulle etichette degli Alimenti. E’ quanto annuncia la Coldiretti in relazione all’entrata in vigore mercoledì 9 maggio 2018 delle sanzioni, da 500 a 40mila euro, per chi non rispetta trasparenza e corretta informazioni al consumatore su quello che viene offerto sugli scaffali. La novità è prevista dal decreto legislativo 23 del 15 dicembre 2017 che “dà attuazione” alla disciplina dell’Unione europea di ...

Coldiretti : scatta l’obbligo dell’indicazione dello stabilimento sull’etichetta degli Alimenti : scatta l’obbligo di indicare nell’etichetta degli alimenti, la sede e l’indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare l’entrata in vigore il 5 aprile del Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n. 145, dopo 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2017. Una norma – sottolinea la Coldiretti – per consentire di verificare se un ...

Alimenti - Coldiretti : 4 italiani su 10 fanno “La Cosa Giusta” : Più di 4 italiani su 10 acquistano prodotti alimentari equo solidali. E’ quanto spiega un’indagine Coldiretti/Ixè, in occasione della fiera del consumo consapevole “Fa la Cosa Giusta” a Milano, analizzando le nuove tendenze che si stanno imponendo sulle tavole degli italiani come la maggiore attenzione all’ambiente e al valore sociale del cibo inteso non come semplice prodotto ma come vero e proprio custode di un patrimonio di relazioni umane e ...

Alimenti - Coldiretti : il marchio della mafia a tavola è un business milionario : Un business milionario che si estende dai ristoranti ai prodotti, dal caffè “Mafiozzo” stile italiano dalla Bulgaria agli snack “Chilli mafia” della Gran Bretagna, dalle spezie “Palermo mafia shooting” della Germania fino alla salsa “SauceMaffia” per condire le patatine e quella “SauceMaffioso” per la pasta scovate a Bruxelles nella Capitale d’Europa. È quanto afferma la Coldiretti che, nel commentare positivamente la sentenza della Corte Ue ...

Alimenti - Coldiretti : burro alla riscossa con un aumento del 12 - 5% : burro alla riscossa con l’aumento del 12,5% della spesa nel carrello delle famiglie italiane nel 2017 dovuta anche al riconoscimento di positive proprietà da parte di recenti studi scientifici che hanno fatto cadere pregiudizi nei confronti di un prodotto che viene oggi percepito come più naturale e salutare di altri. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Ismea che evidenziano una decisa inversione di tendenza negli acquisti ...

Alimenti - Coldiretti : un bambino su 3 beve bibite gassate : Più di un bambino su tre in Italia consuma tutti i giorni bevande gassate e zuccherate. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti su dati del Ministero alla Salute in occasione dell’entrata in vigore del provvedimento nazionale che innalza dal 12% al 20% il contenuto di succo d’arancia delle bevande analcoliche prodotte in Italia e vendute con il nome dell’arancia a succo o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, per un mercato ...