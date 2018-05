Alimentare | Donazzan Veneto | Pasta Zara primo esportare italiano | va difesa

liberoquotidiano

(Di giovedì 10 maggio 2018) Venezia, 10 mag. (AdnKronos) - “è una delle più importanti aziende venete ed italiane e va aiutata a superare questo momento di difficoltà finanziaria. L’attenzione per questa azienda e per ciò che rappresenta per produzione, esportazione e occupazione inè massima in Regione” , as