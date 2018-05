Alfie nuovo esposto di Salvini in procura | ' Fare piena luce'

Alfie Evans - nuovo ricorso dei genitori in Alta Corte/ L'aereo per il trasferimento in Italia resta in pista : Alfie Evans, respira da solo ma il giudice ha deciso: "può andare a casa, no al trasferimento in Italia". nuovo ricorso dei genitori, "dateci libertà di portarlo a Roma". Lotta per la vita(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 12:12:00 GMT)

Alfie Evans - nuovo ricorso dei genitori contro la decisione del giudice. Il piccolo continua a lottare : Non si arrendono. I genitori di Alfie Evans, il bimbo di 23 mesi affetto da una malattai neurogenerativa. hanno annunciato un nuovo ricorso in appello contro la decisione di ieri del giudice dell’Alta corte britannica Anthony Hayden di dire no al trasferimento del piccolo da Liverpool a un ospedale italiano. L’appuntamento è per oggi pomeriggio. Papà Tom fa intanto sapere che il bimbo “continua a lottare” e ora respira bene malgrado ...

Caso Alfie Evans - nuovo appello del Papa. Ma il giudice non si ferma e stacca le macchine : Caso Alfie Evans, nuovo appello del Papa. Ma il giudice non si ferma e stacca le macchine Ieri, dopo che la Corte europea dei diritti umani aveva respinto l’ultimo ricorso della famiglia di Alfie Evans, l’Italia ha concesso la cittadinanza al piccolo. Una mossa che però non ha fermato i giudici britannici.Continua a leggere Ieri, […]

Eutanasia - caso Alfie : “Si ipotizza un nuovo intervento del giudice” : Un ritardo nell’esecuzione del piano per spegnere le macchine che tengono in vita Alfie Evans potrebbe rendere necessario un nuovo intervento del giudice. E’ l’ultimo sviluppo di cui si dà notizia sulla pagina Facebook Alfies Army Official, aggiornata dai sostenitori della battaglia dei genitori per tenere in vita il piccolo. “Poiché l’ospedale non ha rispettato l’ordine del piano di cura di estubare” ...

Alfie : nuovo tentativo a Strasburgo : ANSA, - LONDRA, 20 APR - nuovo tentativo in extremis di fronte alla Corte Europea di Strasburgo per i Diritti Umani, da parte dei genitori del piccolo Alfie Evans, per cercare di ottenere un nuovo ...