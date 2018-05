Albano è diventato nonno L’annuncio alla finale di The Voice 2018

davidemaggio

: Nonostante sia diventato nonno, Albano è all'ultimo posto. #noncisto #TVOI - sonoBla : Nonostante sia diventato nonno, Albano è all'ultimo posto. #noncisto #TVOI - pascaziomarco : RT @davidemaggio: Albano oggi è diventato nonno. L'annuncio a #TVOI #AlbaNonno - TerryCari89 : RT @davidemaggio: Albano oggi è diventato nonno. L'annuncio a #TVOI #AlbaNonno -

(Di giovedì 10 maggio 2018)oggi è. Per la prima volta. L’annuncio è stato dato stasera in diretta su Rai2, durante ladi Theof Italy, cui il cantante ha preso parte in qualità di giudice e coach. Il neonato nipote del cantante pugliese è il frutto del matrimonio tra sua figlia Cristel Carrisi e l’imprenditore croato Davor Luksic. All’inizio del programma in onda su Rai2, il conduttore Costantino Della Gherardesca ha dato al pubblico la lieta notizia su, scusandosi ironicamente con Barbara D’Urso per averle ’sottratto’ lo scoop. Il cantante pugliese diventaper la prima volta assieme a Romina Power: i due sono infatti genitori della neo-mamma Cristel Carrisi. Nei mesi scorsi, in attesa che il nipotino nascesse, non aveva nascosto la propria emozione: “Mi piacerebbe molto incidere una canzone dedicata a lui. Sua ...