Albano Carrisi è diventato nonno : l'annuncio in diretta tv : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di gossip, che oggi si interesseranno ad Albano Carrisi e Romina Power. Le ultime novità svelano che il duo canoro più famoso d'Italia è da oggi ancora più unito grazie all'arrivo del figlio di Cristel Carrisi. Albano Carrisi e Romina Power sono diventati nonni Gioia incontenibile per Albano Carrisi e Romina Power. Infatti oggi Cristel Carrisi ha partorito il suo primogenito, riempiendo il cuore di ...

Romina Power ospite a L'Intervista : nuove dichiarazioni su Albano Carrisi : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di gossip, che oggi si interesseranno alla storia d'amore infinita tra Albano Carrisi e Romina Power. Proprio quest'ultima sarà la prima ospite de L'Intervista, il programma condotto da Maurizio Costanzo, che tornerà lunedì 14 maggio su Canale 5. La Power da Maurizio Costanzo: nuove dichiarazioni su Albano La telenovela con protagonisti Romina Power, Albano Carrisi e Loredana Lecciso si arricchisce ...

Romina Power : nuovo scatto social con dedica ad Albano Carrisi? : Attraverso un’intervista di Albano Carrisi pubblicata dal settimanale Oggi, il cantante di Cellino San Marco aveva rilasciato delle dichiarazioni piuttosto clamorose. Questa volta però non vogliamo assolutamente parlare di quanto rivelato in merito alla sua ex compagna Loredana Lecciso, con la quale ha passato 18 anni. Oggi vogliamo parlare dello speciale rapporto tra Albano Carrisi e la sua moglie ex moglie Romina Power. Il cantante pugliese ...

Albano Carrisi si racconta al settimanale Oggi : Nonostante Albano Carrisi sia davvero stanco di tutte le chiacchiere di gossip che gli stanno girando intorno in quest’ultimo periodo, ha deciso di rivelare dei retroscena davvero inediti ad un noto settimanale. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, il giudice più amato e seguito di The Voice ha raccontato i motivi per cui è finita la storia con Loredana Lecciso. Albano Carrisi ha raccontato che nonostante la liason con la showgirl ...

Albano e Romina : la richiesta di Jolanda Carrisi alla cantante Video : Eccoci con un nuovo appuntamento che riguarda Albano Carris [Video]i. Il cantante negli ultimi mesi come ben sanno gli appassionati si è ritrovato nell'occhio del ciclone a causa della separazione con Loredana. I due ex sono stati insieme per circa 15 anni, ma a quanto pare qualcosa o 'qualcuno' li ha separati. Sulla loro rottura, infatti, molti sono stati i pettegolezzi, che hanno interessato quasi il mondo intero. Secondo alcuni, Carrisi ...

Romina Power e Albano Carrisi sono tornati insieme? Ecco la verità : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di gossip, che si è recentemente occupato del presunto flirt tra Loredana Lecciso con Gigi D'Alessio. Le ultime novità svelano che Monica Setta ha svelato la verità sul presunto ritorno di fiamma tra Albano Carrisi e la cantante americana Romina Power. Gossip: Albano e Romina sono tornati insieme? Le novità di gossip svelano che Albano Carrisi e Romina Power sono tornati a far parlare di loro dopo ...

Albano Carrisi : 'Ho avuto un infarto per colpa di Loredana' - la replica di lei : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di gossip, che oggi si interesseranno alla fine della relazione tra Loredana Lecciso e Albano Carrisi. Le ultime novità svelano che il cantante pugliese ha rilasciato un'intervista ad un noto settimanale, dove ha fatto una dichiarazione choc sull'ex compagna. Albano: 'È la mia storia con Loredana che mi ha fatto venire l’infarto' Le novità di gossip svelano che Albano Carrisi e Loredana Lecciso ...

AL BANO CARRISI/ In arrivo le ultime blind audition : Il #TeamAlbano quasi al completo (The voice of Italy) : Dopo gli accesi battibecchi sulla sua vita privata in diretta tv, Al BANO questa sera torna sulla sua poltrona di The voice of Italy per l'ultima blind audition della stagione.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 10:28:00 GMT)

Albano Carrisi contro Loredana Lecciso : 'È lei che se ne è andata di casa - Romina Power non c'entra' : A Storie Italiane è andata in onda, in diretta, la fine della storia d'amore tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso . Sotto gli occhi sbarrati della conduttrice Eleonora Daniele , il cantante di ...