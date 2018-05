Al Trono Over la sceneggiata di Sossio e lo show di Giorgio Manetti

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 10/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Giorgio. Gianni crede di aver notato un po’ di gelosia da parte del fiorentino nei confronti di Gemma e Marco. La bella Paola B. si accomoda al centro dello studio e racconta i primi passi della loro conoscenza; durante la settimana hanno avuto modo di sentirsi e di lui pensa solo cose positive, l’unico appunto che muove è sulla differenza d’età che a lungo andare potrebbe avere ...

Trono Over - anticipazioni registrazione puntata del 9/05 Video : Il talk show di Maria De Filippi sta per terminare e i protagonisti del Trono Over e Trono classico dovranno prendere delle decisioni importanti. Uomini e donne da' la possibilita' di conoscere la propria anima gemella e sceglierla per poterla vivere fuori senza telecamere, cosa desiderata anche da Gemma Galgani. Oggi parleremo dei senior e della registrazione di ieri pomeriggio che verra' mandata in onda la prossima settimana, soprattutto ...

Trono Over - anticipazioni registrazione puntata del 9/05 : Il talk show di Maria De Filippi sta per terminare e i protagonisti del Trono Over e Trono classico dovranno prendere delle decisioni importanti. Uomini e Donne dà la possibilità di conoscere la propria anima gemella e sceglierla per poterla vivere fuori senza telecamere, cosa desiderata anche da Gemma Galgani. Oggi parleremo dei senior e della registrazione di ieri pomeriggio che verrà mandata in onda la prossima settimana, soprattutto grazie ...

Uomini e Donne puntata 10 maggio 2018 Trono Over : Sossio - Ursula - una storia infinita : [live_placement]Uomini e Donne puntata 10 maggio 2018 trono over: anticipazioni prosegui la letturaUomini e Donne puntata 10 maggio 2018 trono over: Sossio - Ursula, una storia infinita pubblicato su Gossipblog.it 10 maggio 2018 15:56.

Uomini e Donne puntata 10 maggio 2018 Trono Over diretta : : [live_placement]Uomini e Donne puntata 10 maggio 2018 trono over: anticipazioni prosegui la letturaUomini e Donne puntata 10 maggio 2018 trono over diretta: pubblicato su Gossipblog.it 10 maggio 2018 14:51.

UOMINI E DONNE / La dedica speciale di Ida Platano a... (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani sceglierà Marco Cappagli o Giorgio Manetti? La dama ad un bivio: lascerà il programma?(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 13:39:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gemma Galgani tra Marco e Giorgio : la dama a un bivio e pronta a una scelta (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani sceglierà Marco Cappagli o Giorgio Manetti? La dama ad un bivio: lascerà il programma?(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 07:35:00 GMT)

Trono Over - Ida e Riccardo : è amore. Gemma e Giorgio : è finita : Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri finalmente coppia. Al Trono Over di "Uomini e Donne", i nuovi Gemma e Giorgio escono mano nella mano dal programma di Maria De Filippi. Intanto procede a gonfie ...

Trono Over - falsa mail di Gemma alla redazione? L'accusa di Giorgio Video : Uomini e donne, Gemma ha inviato una falsa mail alla redazione? Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Giorgio ha lanciato una frecciatina molto velenosa a Gemma Galgani, che in questo momento sta frequentando il nuovo cavaliere Marco. Gemma e Marco hanno passato qualche giorno a Cecina, tra baci appassionati e passeggiate romantiche in riva al mare. Tuttavia, l'ombra di Giorgio Manetti è sempre presente e il bel fiorentino pare abbia qualche ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 09/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Tina che nota tra il pubblico una donna e ironizza sulla sua somiglianza alla cantante Patty Pravo. Maria introduce Gemma con il lanci0 di un rvm che riassume ciò che è accaduto nella scorsa puntata tra lei, Marco e le critiche mosse da Tina e Giorgio. In un filmato registrato subito dopo la registrazione, Gemma è sorridente e contenta che Marco abbia tenuto testa a Tina. Ha tante belle parole ...

Uomini e Donne/ Tina Cipollari lascia il programma? La reazione di Gemma e Maria De Filippi (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. "Buone" notizie per Gemma Galgani: Tina Cipollari lascia il programma? Maria De Filippi è preoccupata...(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Nuova batosta per Gemma Galgani : una ritorno mette in crisi la dama? (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Nuovo colpo basso per Gemma Galgani: tra Marco e Giorgio Manetti, arriva un ex in studio? Ennio pronto a tornare...(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gemma Galgani - nuovi piani in vista dell’estate? (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono over. Gemma Galgani, sempre pià vicina a Marco, potrebbe decidere di lasciare il parterre in vista dell’estate...(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ È finita tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo? La dama svela il suo piano b (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono over. Sossio Aruta e Ursula Bennardo: una storia già finita? La dama confessa di avere pronto un piano...(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 07:35:00 GMT)