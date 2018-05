Al Bano e Romina finalmente nonni | ecco come si chiama il loro primo nipotino

Al Bano Carrisi e Romina Power sono diventati nonni : è nato il figlio di Cristel : In apertura della finalissima di The Voice il coach Al Bano ci tiene a dare una bella notizia: la figlia Cristel Carrisi ha partorito e quindi lui e Romina Power sono diventati per la prima volta nonni. Queste le sue parole “Riflettevo che la parola nonno ripete due volte ‘no’, non capisco perché! È una emozione bellissima invece”. Al Bano nonno magico Nel corso di una intervista rilasciata qualche settimana fa alla ...

Romina Power da Costanzo : “Con Al Bano c’è un legame che…” : Costanzo intervista Romina Power e fa una rivelazione choc su Al Bano Lunedì prossimo tornerà in seconda serata su canale 5 la trasmissione L’Intervista. Alla conduzione, ovviamente, ci sarà sempre il popolare giornalista Maurizio Costanzo, che per l’occasione intervisterà nientepopodimeno che Romina Power. Il programma è già stato registrato in questi giorni, e proprio poco fa il blog DavideMaggio.it ha riportato le prime ...

Romina Power a Maurizio Costanzo : ‘Con Al Bano legame indissolubile - non smetterà mai’ : Lunedì 14 maggio, in seconda serata su Canale 5, l’appuntamento è con Maurizio Costanzo a L’intervista. In programma un inedito ed esclusivo faccia a faccia tra il giornalista e Romina Power, ex moglie di Al Bano e figlia degli attori hollywoodiani Tyrone Power e Linda Christian. Un incontro sincero e intimo dove Romina non si tira mai indietro neanche di fronte ai filmati e alle domande su sua figlia Ylenia. Ma soprattutto il giornalista coglie ...

Romina Power a L’Intervista : «Sono sposata con AlBano. Tra noi un legame indissolubile» : Romina Power e Maurizio Costanzo L’Intervista riparte da Romina Power. Lunedì 14 maggio, in seconda serata su Canale 5, Maurizio Costanzo sarà faccia a faccia con Romina Power, ex moglie di Al Bano e figlia degli attori hollywoodiani Tyrone Power e Linda Christian. Le immagini che accompagnano L’Intervista mostrano la sua bellezza esteriore e interiore: dalla sfavillante carriera costellata di successi al matrimonio da favola, dall’amore ...

Al Bano contro il gossip su Romina : "Mi fa schifo - ne ho le palle piene" : Al Bano Carrisi del gossip non ne può più e quando gli vengono fatte alcune domande su di lui, su Loredana Lecciso o su Romina Power sbotta. Intercettato dal giornalista del sito Davidemaggio.it , in ...

“Ormai vive lì”. Lo scoop di Loredana Lecciso. Ormai la coppia è scoppiata e sul gossip amoroso tra Al Bano e Romina Power - la showgirl la sa lunga. Il paese è piccolo - la gente mormora e Lory ha gli occhi per vedere : La separazione dei veleni. Quella tra Loredana Lecciso e Al Bano sta diventando uno stillicidio di accuse, recriminazioni e dolori a non finire. Sebbene Ormai siano passati alcuni mesi tra i due le cose continuano ad andare molto male. Qualcuno pensa che la bionda showgirl stia calcando un po’ troppo la mano. I Motivi? Da una parte la ricerca della mai veramente consolidata notorietà, dall’altra la volontà di tutelare i suoi ...

