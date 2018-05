AIDAA | nel 2017 travolti sulle strisce 371 pedoni con cane al seguito

AIDAA : per Pasqua un milione di agnelli sulle tavole degli italiani : “Mancano tre giorni alla Pasqua 2018, e appare evidente oramai che il consumo di agnelli nei prossimi giorni è in forte aumento rispetto allo scorso anno: nelle previsioni degli allevatori e dei macellai finiranno sulle tavole italiane circa un milione di agnellini. Un dato – spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota – che va in direzione opposta rispetto a quello degli ultimi anni quando si era registrato almeno ...

Gatti ai domiciliari e cani arrestati - AIDAA : “Siamo nel paese delle barzellette” : “Come se non bastasse il caracal sottoposto agli arresti domiciliari a Milano ora abbiamo anche il cane sottoposto agli arresti in canile perché abbaia troppo. Il cane in questione – spiega l’assiciazione animalista AIDAA – è un MAREMMANO sequestrato ad una coppia di Rovereto. La sua colpa? Abbaiare troppo. E cosi il giudice ha visto bene di “arrestarlo” confinandolo in un canile fino alla fine di aprile ...

Pasqua - AIDAA : “Pronti alla macellazione un milione di agnellini” : Mancano due settimane alla Pasqua 2018, scrivono dall’Aidaa, ma già si fanno le prime stime relative al consumo di carne di agnello per il pranzo Pasquale. Consumo che purtroppo almeno nelle previsioni degli allevatori e dei macellai è destinato a salire notevolmente rispetto allo scorso anno. Si presume infatti che finiranno sulle tavole italiane circa un milione di agnellini pari a circa 8 tonnellate di carne di giovane agnello. Un dato ...

Sicilia - AIDAA : no al fotovoltaico e all’eolico nelle aree agricole : “La battaglia di AIDAA contro l’istallazione di impianti fotovoltaici ed eolici nelle aree agricole e forestali ricomincia dalla Sicilia dove proprio nei giorni scorsi sono stati arrestati dei fiancheggiatori del boss mafioso Matteo Messina Denaro che in apparenza erano e sono imprenditori del settore eolico e fotovoltaico, vale a dire la produzione di quella che viene chiamata l’energia pulita e che in realtà – spiega in ...

Balzano - AIDAA : no alla caccia al tesoro con i topi nel Duomo : “Sono rimasto semplicemente allibito leggendo sui giornali trentini che il prossimo 25 maggio all’interno dell’iniziativa Notti bianche delle Chiese che si celebrerà in alcune chiese e cattedrali dell’Alto Adige ci sia tra le proposte una caccia al tesoro, in cui vengono liberati dei topi in chiesa e i bambini devono cercarli, trovarli e ucciderli per vincere un premio spero che i vescovi ed il papa non permettano una ...